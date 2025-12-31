Cayeron en Chile dos delincuentes que pinchaban neumáticos y les robaban a los argentinos

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas acusados de robar a turistas argentinos en la Autopista Los Libertadores ( Chile ), a partir de un conocido modus operandi reiterado que consistía en pinchar los neumáticos de los vehículos para luego sustraer pertenencias mientras las víctimas cambiaban la rueda: la famosa "encerrona".

El procedimiento fue realizado por personal de Carabineros de la Tenencia Carreteras Colina, que venía siguiendo a los sospechosos desde hacía aproximadamente dos meses, tras la acumulación de denuncias por hechos similares ocurridos en el sector y que afectaban, principalmente, a ciudadanos argentinos que circulaban rumbo a Chile.

La detención se concretó cerca de las 13 de este martes , durante patrullajes preventivos en el peaje Chacabuco , informó G5 Noticias.

Allí, los efectivos detectaron un vehículo vinculado a estos ilícitos a la altura del kilómetro 45 de la Ruta Los Libertadores, en dirección norte. A partir de esa observación, se inició un seguimiento controlado que permitió fiscalizar el automóvil y aprehender a sus ocupantes, quienes fueron trasladados a la unidad policial para continuar con el procedimiento.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos pinchaban los neumáticos de los autos y aguardaban a que los conductores argentinos se detuvieran a cambiar la rueda de auxilio . En ese momento, aprovechaban el descuido para sustraer dinero y otras especies desde el interior de los vehículos.

En el lugar se corroboró la identidad de los imputados. El primero es un ciudadano chileno, mayor de edad, con un extenso prontuario: registra 47 detenciones previas por distintos delitos, además de seis órdenes de detención vigentes emanadas del Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

También pesaba sobre él una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno con monitoreo electrónico, la cual se encontraba incumpliendo.

El segundo detenido es un ciudadano cubano, también mayor de edad, que cuenta con seis detenciones anteriores por diversos ilícitos.

Carabineros destacó que ambos sujetos se encontraban bajo investigación desde hacía dos meses debido a la reiteración del mismo método delictivo y que, para evitar ser detectados, cambiaban frecuentemente de vehículo.

A partir de esos antecedentes, la Tenencia Carreteras Colina había reforzado los servicios preventivos en la zona, lo que finalmente permitió dar con su paradero y concretar las detenciones.

Los imputados quedaron a disposición de la Justicia chilena mientras se avanza con la investigación y se analiza su posible vinculación con otros hechos denunciados por turistas argentinos en la ruta internacional.

En los últimos días, hubo dos robos de camionetas Toyota en La Serena, así como otro más en Concón. En los tres episodios, las víctimas fueron argentinos. La inseguridad se volvió, lamentablemente, la estrella en estas vacaciones en el Pacífico.