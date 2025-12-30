En la Patagonia chilena, el corazón de Cochamó será protegido tras una compra histórica

La mayor propiedad privada de Cochamó ya no está a la venta. Conserva Puchegüín, una iniciativa de conservación impulsada localmente e integrada por distintas organizaciones, logró recaudar más de 78 millones de dólares para comprar, proteger y gestionar en el largo plazo el Fundo Puchegüín, un predio de 133 mil hectáreas ubicado en el corazón de la Patagonia chilena.

La compra pone fin a años de incertidumbre sobre el futuro del Fundo Puchegüín , luego de que su anterior propietario lo pusiera a la venta en 2022. Ahora comienza una nueva etapa para el área adquirida, una de protección duradera y de manejo a largo plazo.

Con el proceso de inscripción de la tierra ya finalizado, Conserva Puchegüín avanzará en la implementación de un modelo de gobernanza y gestión que prioriza la participación comunitaria y la conservación basada en ciencia.

Conserva Puchegüín

“Este es un hito histórico no solo por la magnitud del territorio protegido, sino por la forma en que se ha hecho: con participación ciudadana y con un profundo respeto por las comunidades que habitan en la comuna de Cochamó”, señaló Andrés Diez, director ejecutivo de Puelo Patagonia. “Esa es la base sobre la que se construirá la etapa que comienza ahora”.

Desde su creación, Conserva Puchegüín ha asumido la responsabilidad de recaudar fondos y llevar adelante un trabajo técnico en terreno de forma continua. Además de conducir el proceso de adquisición, el equipo realizó monitoreos de fauna y bosques, impulsó iniciativas para la regulación del turismo y mantuvo un vínculo permanente con las comunidades locales, que desempeñarán un rol clave en el futuro modelo de manejo del área.

Conserva Puchegüín

El terreno adquirido alberga extensos ecosistemas terrestres y de agua dulce, y constituye el hábitat de numerosas especies endémicas y en peligro de extinción, desde el monito del monte y la esquiva ranita de Darwin hasta el huemul, símbolo del escudo nacional chileno. Además, ha sido identificado como la pieza faltante de una red de áreas protegidas que se extiende por 1,6 millones de hectáreas entre Chile y Argentina, y representa una porción clave de la cuenca del río Puelo.

Zenon Seeliger

En agosto de este año, la alianza dio origen a la Fundación Conserva Puchegüín, una organización chilena sin fines de lucro que hoy es la propietaria del terreno y la responsable de asegurar su protección a largo plazo. La fundación cuenta con un directorio independiente cuya misión es asegurar el cumplimiento de sus principios fundacionales: resguardar la naturaleza y la cultura del territorio, y garantizar la participación de la comunidad en el proyecto.

Tras alcanzar cobertura mediática a nivel global y reunir los fondos en tiempo récord, Conserva Puchegüín se ha consolidado como una de las campañas de conservación más relevantes de los últimos años. Un proyecto nacido en Chile, impulsado localmente y respaldado por miles de personas en todo el mundo.

Patagonia chilena Zenon Seeliger

El CEO de Patagonia, Ryan Gellert, afirmó: “Este momento no habría sido posible sin la determinación de los conservacionistas locales. Los activistas de Conserva Puchegüín están protegiendo este lugar majestuoso, reconocido mundialmente por la escalada en roca, la pesca con mosca, el trail running y otras actividades al aire libre. El Fundo Puchegüín pasará a formar parte de un corredor biológico de 1,6 millones de hectáreas entre Chile y Argentina: una victoria para la naturaleza, las personas y la vida silvestre”.

Por su parte, Molly McUsic, presidente de Wyss Foundation, expresó: “El Valle Cochamó es uno de los lugares más impresionantes del planeta, y su protección es una victoria para el pueblo chileno, la vida silvestre y el planeta. Para Wyss Foundation es un orgullo apoyar a la coalición Conserva Puchegüín y a las organizaciones que se unieron para proteger para siempre una zona de belleza y biodiversidad incomparable”.