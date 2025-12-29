Alta montaña: un furgón chileno se escapó de un control y luego fue abandonado con 152 cajas de pirotecnia

El cargamento, valuado en $119 millones, fue detectado en un operativo en alta montaña y quedó a disposición de la Justicia Federal. Se trata del segundo procedimiento similar en diciembre sobre la misma ruta hacia Chile.

En Mendoza hallaron más de 250 cajas con pirotecnia de contrabando.

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió incautar 152 cajas de pirotecnia ilegal luego de que un furgón de dominio chileno evadiera un control. El vehículo terminó abandonado en inmediaciones de Los Penitentes, sobre el corredor internacional hacia Chile.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata”, quienes intentaron detener el rodado para una inspección. Sin embargo, el conductor ignoró las señales de detención y se dio a la fuga, lo que motivó un alerta inmediato a los puestos de control de la zona.

Horas más tarde, el vehículo fue localizado sin ocupantes en un sector de alta montaña. Por disposición del magistrado interviniente, se ordenó el levantamiento de huellas y el traslado del furgón a la Sección Reforzada "Punta de Vacas", donde se profundizó la inspección en presencia de testigos.

Durante la requisa, los gendarmes contabilizaron 152 cajas que contenían pirotecnia, mercadería que se encontraba en infracción a la Ley 22.415. El procedimiento se suma a otro operativo similar realizado el 3 de diciembre, también en el mismo corredor vial, cuando se habían secuestrado 101 cajas con idénticos elementos.

En ambos casos, la Fiscalía Federal de Mendoza dispuso la intervención de personal de ARCA para realizar el aforo correspondiente. El avalúo total de la mercadería incautada asciende a 119 millones de pesos, según confirmaron fuentes oficiales.