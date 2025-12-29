Atropelló a un supuesto ladrón durante 3 cuadras y debieron amputarle las piernas: "Creímos que había huido y seguimos"

Mientras el joven de 19 años se encuentra internado en terapia intensiva luego de ser atropellado y arrastrado durante 3 cuadras, el conductor que lo habría embestido brutalmente a modo de represalia por un intento de robo , fue imputado por tentativa de homicidio .

El violento hecho se produjo el viernes por la noche en Guaymallén y dos horas más tarde, el autor, identificado como Lucas Mariano Tello (31), se presentó en una dependencia policial y quedó detenido como sospechoso de haber intentado terminar con la vida de Nicolás Alejandro Varas Frías (19).

Judicialmente, el suceso generó la confección de dos expedientes: uno en manos de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien imputó anoche a Tello por “homicidio simple en grado de tentativa ” y ordenó su detención.

El otro, por el presunto robo que se produjo en una plaza de Guaymallén que generó el brutal desenlace. Esta investigación está a cargo del fiscal de Robos y Hurtos José García Mango y por estas horas, se explicó desde el Ministerio Público Fiscal “el supuesto robo no está todavía acreditado”.

Desde la defensa de Tello, el abogado Nicolás Camani, explicó a Los Andes que ya declararon la novia del Tello, su hermano y la novia de este, sosteniendo la versión de robo y se espera el resultado de las cámaras de seguridad de la zona para ver si registraron la situación.

En terapia intensiva

Por otra parte este es el estado de salud del joven atropellado: Nicolás Alejandro Varas Frías ingresó a la guardia del hospital Central con un diagnóstico de “politraumatismo por colisión vial”, según informaron oficialmente desde nosocomio capitalino.

El joven presentaba “laceraciones en espalda, dorso y miembros inferiores con amputación traumática de miembros inferiores”.

El herido se ecuentra internado en en el Hospital Central. Archivo Los Andes.

Los médicos, ante el cuadro de extrema gravedad lo estabilizaron y de inmediato fue ingresado a quirófanos donde se realizó “amputación supracondilea bilateral de miembros inferiores”. Luego, quedó “intubado en terapia intensiva, con pronóstico reservado”.

Lo arrastraron tres cuadras

Según consta en el acta de procedimiento policial, el sábado a las 0:15 aproximadamente, ingresa un llamado al 911, por un hecho ocurrido en Echeverría y Tito Laciar, en la que un auto, por circunstancia desconocidas, atropella a un hombre, arrastrándolo unas tres cuadras aproximadamente.

Un móvil de la Comisaría Novena, fue derivado al lugar, donde los uniformados encontraron a un joven tendido en el asfalto y personal del SEC asistiéndolo. En tanto que en el lugar se encontraba un VW Gol gris en posición diagonal, manchas de sangre en el asfalto y, adentro de vehículo, una mujer.

El herido fue asistido por el Servicio Coordinado, con pérdida total de ambos miembros inferior, por lo que es trasladado de urgencia al Hospital Central.

Mientras que uno de los policías se subió a la ambulancia, el otro entrevistó a la mujer de auto di la versión de los hechos, explicando que cerca de las 23 del día anterior, se encontraba en la plaza de Villanueva, en Libertad entre Italia y España, acompañada de mi novio Tello Lucas, su cuñado y la novia de éste.

En un momento pasa por el lugar dos hombres y una mujer que los empiezan a agredir verbalmente, sin motivos lo que generó una discusión verbal hasta que los tres se fueron.

Veinte minutos más tarde el grupo regresó y con cuchillos los amenazaron y les exigieron sus pertenencias, comenzando una riña en que los agresores se llevaron un celular y dos casos de motos.

Los hermanos Tello recuperaron el celular y comenzaron a perseguir a los ladrones. Lucas y las dos mujeres comenzaron a perseguirlos en el auto, mientras que el otro Tello se quedó en el lugar a cuidar su moto.

Siempre según la versión de la novia del imputado, los ladrones se separaron y el conductor elige perseguir a uno que llevaba un casco y que al llegar a Godoy Cruz y Arenales intenta subir a un taxi y luego a un auto. El conductor le dio alcance en Godoy Cruz y Alpatacal, y lo embistió pero al no verlo más “dimos por supuesto que logró huir, por lo que seguimos nuestro camino”.

Al circular unas 3 cuadras aproximadamente por calle “notamos que el rodado pierde potencia y que un grupo de personas nos piden que detengamos la marcha, ya que estamos arrastrando a una persona. Al descender vemos como este sujeto estaba incrustado en la parte baja del rodado y como pierde sangre, por lo que quedamos en shock, yo me quede en el lugar, pero mi novio y Rebeca se retiraron, por miedo a represalias”, explicó la mujer.

Cerca de las 2 de la madrugada el conductor se entregó de forma voluntaria y el fiscal interviniente dispuso que quede detenido a disposición de la Oficina Fiscal N° 2, mientras que el vehículo fue secuestrado para las pericias correspondientes.

En cuanto a los involucrados, ambos poseen antecedentes legales. El presunto ladrón tenía una medida pendiente por homicidio simple en grado de tentativa con fecha de enero de 2025.

Por su parte, el conductor cuenta con una larga lista de antecedentes que incluyen amenazas en contexto de violencia de género, robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, e infracción a la ley de drogas.