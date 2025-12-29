Alerta argentinos: los 10 modelos de autos y camionetas más robados en Chile

Chile es tendencia este verano no tanto por las playas y las compras, sino por un vergonzoso panorama: la inseguridad que sufren los argentinos durante sus vacaciones. Dos robos de camioneta en La Serena y otro más registrado en Concón marcaron la última semana.

La maniobra clave de un sanjuanino que evitó el robo de su camioneta en La Serena

"Si usted viaja a Chile, no salga": la TV chilena reaccionó al informe de Los Andes sobre los ataques a argentinos

Según la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, existen bandas criminales especializadas que se desplazan siguiendo los flujos turísticos. “Lamentablemente, el delito también se mueve junto al turismo, y eso exige una respuesta más robusta del Estado”, señaló la jefa comunal al pedir colaboración del gobierno nacional de Chile.

En todos los hechos de inseguridad de los últimos días, los delincuentes se llevaron camionetas Toyota . Justamente, la marca japonesa (y sus distintos modelos) están presentes en el ranking de los vehículos más robados en Chile durante 2025 , de acuerdo a lo indicado por la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) hasta octubre.

El modelo favorito de los ladrones en Chile es la Toyota Hilux , seguido por el SUV Toyota RAV4 y la Mitsubishi L200 . Otros dos SUV siguen en el listado y cierran el top 5: el Chevrolet Groove y el Ford Territory .

Un dato interesante es el crecimiento en los robos de Toyota RAV4, que pasó de 301 robos en 2024 a 827 en este año, evidenciando un cambio en las "preferencias" de los malvivientes hacia los SUV de alto valor.

La estadística señala que se registraron 11.511 robos de vehículos asegurados en todo Chile, registrándose un repunte en octubre, “mes en que se contabilizaron 1.037 unidades, lo que supone un aumento de 5,5% respecto de septiembre”. Lo peor es que apenas el 46% de los vehículos robados fue encontrado, el nivel más bajo en una década (en 2016 alcanzaba 68,5%), resaltó el diario BioBio.

Como coincidencia, en los robos reportados en La Serena y Concón, las camionetas elegidas por los delincuentes fueron Toyota.

Los modelos de autos y camionetas más robados en Chile (2025)

Toyota Hilux (1.006 unidades) Toyota RAV4 (827 unidades) Mitsubishi L200 (602 unidades) Ford Territory (352 unidades) Chevrolet Groove (342 unidades) Suzuki Baleno (189 unidades) Kia Motors Soluto (173 unidades) Kia Motors Rio (168 unidades) Chery Tiggo (163 unidades) Toyota Land Cruiser (162 unidades)

Además ser modelos muy vendidos, sus piezas gozan de gran valor en el mercado negro. Se pueden desmontar y vender sus componentes rápidamente.

Tres delincuentes robaron una camioneta Toyota de una familia mendocina a plena luz del día en la Avenida del Mar en La Serena, Chile.



El robo, ocurrido el viernes, fue captado en video, donde se ve a los sujetos… pic.twitter.com/6x8uAU55Uv — LOS ANDES (@LosAndesDiario) December 28, 2025

Recomendaciones de la Embajada Argentina en Chile ante la ola de inseguridad

La seguidilla de robos a argentinos volvió a poner en foco la importancia de las medidas preventivas, especialmente en zonas turísticas como Viña del Mar y La Serena donde este tipo de delitos suele incrementarse durante la temporada.

Según la Embajada Argentina en Chile:

Se recomienda preferir medios de pago digitales (tarjetas de crédito y/o débito) en lugar de dinero en efectivo.

(tarjetas de crédito y/o débito) en lugar de dinero en efectivo. En el caso de sufrir una pinchadura de un neumático, se sugiere no aceptar ayuda de terceros, atento se trata de la modalidad de robo/hurto más común.

de un neumático, se sugiere no aceptar ayuda de terceros, atento se trata de la modalidad de robo/hurto más común. También se recomienda evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros.

dejar los vehículos al Preferir el uso de estacionamientos privados , sin dejar equipaje a bordo o pertenencias a la vista.

, sin dejar equipaje a bordo o pertenencias a la vista. Cuidar las pertenencias , sobre todo en centros comerciales y lugares masivos.

, sobre todo en y lugares masivos. Evitar el uso del celular en la vía pública.

en la vía pública. A los fines de prevenir eventuales problemáticas en materia de salud, se sugiere al turista ingresar a Chile con seguro médico internacional con cobertura durante toda su estadía.

Además, la Embajada recordó siempre acercarse a los complejos aduaneros con DNI o pasaportes, partidas de nacimiento en caso de viajar con menores de edad o autorizaciones de viaje, en caso de que los menores no estén acompañados de ambos padres. Lo mismo con la documentación vehicular (tarjeta verde o celeste, licencia, seguro internacional).