"Si usted viaja a Chile, no salga": la TV chilena reaccionó al informe de Los Andes sobre los ataques a argentinos

La ciudad balnearia de Chile que se queda sin plata: alerta para argentinos en las vacaciones de verano 2026

Alerta por argentinos atacados en Chile: el pedido de la Embajada en caso de viajar y dónde pedir ayuda

De cara al inicio de la temporada de verano, Los Andes destacaba en su informe del 25 de diciembre sobre la seguidilla de hechos de delincuencia a los que tanto mendocinos como sanjuaninos fueron sometidos al cruzar la cordillera en los últimos meses.

Pero son apenas dos casos de una extensa lista de denuncias que incluyen pinchazos a los neumáticos en la ruta y hasta hurtos dentro de las playas de estacionamiento de los malls y supermercados porque el vehículo tiene patente argentina.

"Si usted viaja a Chile, no salga": la reacción de la TV trasandina al informe de Los Andes por ataques a los argentinos

"Si usted viaja a Chile, no salga": la reacción de la TV trasandina al informe de Los Andes por ataques a los argentinos

La nota de Los Andes fue destacada en el canal de televisión abierta Mega , que en su noticiero de la mañana se refirió a la preocupación que existe entre los argentinos y a las recomendaciones que dio la Embajada Argentina en Chile en caso de viajar.

"La mala fama": Chile, avergonzado por la inseguridad

"Argentina alerta de viajar a Chile" fue el título escogido por Mega, mientras mostraban videos de argentinos en las playas chilenas. Para Chile, es crucial atraer turismo argentino debido al impacto positivo en su economía.

Datos para graficar rápidamente: en enero de 2025, crecieron un 541% las transacciones con tarjetas argentinas en los comercios chilenos, según Transbank, mientras que compañías como Falabella indicaron que sus ventas subieron un 21%, atribuido al flujo argentino.

Argentinos en Chile Argentinos en Chile Gentileza / La Tercera

El conductor trasandino Gonzalo Ramírez se mostró sorprendido e indignado por la mala imagen de Chile en el exterior y dijo: "Qué ordinario, la mala fama... Si usted viaja a Chile, no salga. Increíble". También recordó que Estados Unidos dio una alerta similar por la inseguridad.

Por su parte, el columnista deslizó que "puede ser algún punto político que quieren instalar", en referencia a que aún Gabriel Boric gobierna en Chile y es sabido que hay diferencias con los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, inclinados por José Antonio Kast, electo como presidente hace unos días.

Consejos de la Embajada Argentina en Chile ante la inseguridad

A través de las redes sociales, las autoridades dieron recomendaciones a los turistas por la seguidilla de robos y hechos de inseguridad en Chile.

Se recomienda preferir medios de pago digitales (tarjetas de crédito y/o débito) en lugar de dinero en efectivo.

(tarjetas de crédito y/o débito) en lugar de dinero en efectivo. En el caso de sufrir una pinchadura de un neumático, se sugiere no aceptar ayuda de terceros, atento se trata de la modalidad de robo/hurto más común.

de un neumático, se sugiere no aceptar ayuda de terceros, atento se trata de la modalidad de robo/hurto más común. También se recomienda evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros.

dejar los vehículos al Preferir el uso de estacionamientos privados , sin dejar equipaje a bordo o pertenencias a la vista.

, sin dejar equipaje a bordo o pertenencias a la vista. Cuidar las pertenencias , sobre todo en centros comerciales y lugares masivos.

, sobre todo en y lugares masivos. Evitar el uso del celular en la vía pública.

en la vía pública. A los fines de prevenir eventuales problemáticas en materia de salud, se sugiere al turista ingresar a Chile con seguro médico internacional con cobertura durante toda su estadía.