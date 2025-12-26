"Si usted viaja a Chile, no salga": la TV chilena reaccionó al informe de Los Andes sobre los ataques a argentinos

La televisión de Chile se hizo eco de la nota de Los Andes sobre el crecimiento de los casos de inseguridad contra los argentinos, quienes viajan y sufren robos, "encerronas" y ataques en zonas turísticas como Santiago, Viña del Mar y La Serena.
De cara al verano, las recomendaciones de la Embajada Argentina en Chile por los robos y las encerronas generaron gran repercusión en los medios trasandinos.
La televisión de Chile se hizo eco de la nota de Los Andes sobre el crecimiento de los casos de inseguridad contra los argentinos, quienes viajan y sufren robos, "encerronas" y ataques en zonas turísticas como Santiago, Viña del Mar y La Serena.
De cara al inicio de la temporada de verano, Los Andes destacaba en su informe del 25 de diciembre sobre la seguidilla de hechos de delincuencia a los que tanto mendocinos como sanjuaninos fueron sometidos al cruzar la cordillera en los últimos meses.
Por ejemplo, la familia de San Juan que el lunes pasado se quedó sin su camioneta y 3.500 dólares tras un robo en el interior de un complejo privado cercano al mar en La Serena y el colectivo de La Torre con 60 pasajeros asaltados durante la encerrona rumbo a Santiago.
Pero son apenas dos casos de una extensa lista de denuncias que incluyen pinchazos a los neumáticos en la ruta y hasta hurtos dentro de las playas de estacionamiento de los malls y supermercados porque el vehículo tiene patente argentina.
La nota de Los Andes fue destacada en el canal de televisión abierta Mega, que en su noticiero de la mañana se refirió a la preocupación que existe entre los argentinos y a las recomendaciones que dio la Embajada Argentina en Chile en caso de viajar.
"Argentina alerta de viajar a Chile" fue el título escogido por Mega, mientras mostraban videos de argentinos en las playas chilenas. Para Chile, es crucial atraer turismo argentino debido al impacto positivo en su economía.
Datos para graficar rápidamente: en enero de 2025, crecieron un 541% las transacciones con tarjetas argentinas en los comercios chilenos, según Transbank, mientras que compañías como Falabella indicaron que sus ventas subieron un 21%, atribuido al flujo argentino.
El conductor trasandino Gonzalo Ramírez se mostró sorprendido e indignado por la mala imagen de Chile en el exterior y dijo: "Qué ordinario, la mala fama... Si usted viaja a Chile, no salga. Increíble". También recordó que Estados Unidos dio una alerta similar por la inseguridad.
Por su parte, el columnista deslizó que "puede ser algún punto político que quieren instalar", en referencia a que aún Gabriel Boric gobierna en Chile y es sabido que hay diferencias con los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, inclinados por José Antonio Kast, electo como presidente hace unos días.
A través de las redes sociales, las autoridades dieron recomendaciones a los turistas por la seguidilla de robos y hechos de inseguridad en Chile.