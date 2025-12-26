Gran posibilidad de profundizar nuestra relación con Chile

El primer encuentro entre el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el mandatario argentino Javier Milei dejó señales claras de sintonía política y económica, y abre una etapa de cooperación estratégica entre ambos países.

La reciente visita oficial a la Argentina del presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, para reunirse con Javier Milei, no fue un gesto protocolar más. Por el contrario, se trató de una señal política fuerte, cargada de simbolismo y proyección regional. Que Kast haya elegido Buenos Aires como uno de sus primeros destinos internacionales, aun cuando asumirá formalmente la presidencia recién en marzo de 2026, habla de una clara intención de recomponer y profundizar los lazos bilaterales desde una nueva afinidad ideológica.

El encuentro se desarrolló en un clima de absoluta camaradería, con intercambio de ideas sobre los desafíos políticos y económicos que enfrentan ambos países. Milei y Kast comparten una visión liberal en lo económico y conservadora en lo institucional, una coincidencia que parece sentar las bases de una relación fluida y pragmática. No se trata solo de afinidad personal, sino de una mirada común sobre el rol del Estado, la necesidad de reducir el gasto público y la importancia de fortalecer las instituciones como condición indispensable para el crecimiento.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la posibilidad de avanzar en la conformación de un bloque regional de economías de mercado. En un contexto latinoamericano atravesado por la persistencia -y en algunos casos el avance- de modelos estatistas, la idea de articular posiciones entre países que apuestan por la apertura económica y la previsibilidad cobra especial relevancia. Argentina y Chile, con historias, estructuras productivas y desafíos distintos, pueden complementarse y ofrecer una alternativa clara en el mapa geopolítico del sur del continente.

La agenda bilateral también incluyó temas concretos como comercio, seguridad y energía. En este último punto, ambos presidentes destacaron el enorme potencial de cooperación en integración energética y en infraestructura para facilitar el intercambio comercial. La estabilidad y la previsibilidad económica fueron señaladas como condiciones clave para atraer inversiones extranjeras, un objetivo compartido que requiere coordinación y reglas claras a ambos lados de la cordillera.

Este primer acercamiento resulta, sin dudas, promisorio. Invita a un moderado optimismo sobre la posibilidad de avanzar en proyectos conjuntos vinculados a la generación de energías, el desarrollo productivo y una inserción internacional más competitiva. Al mismo tiempo, marca un contraste con la etapa que aún transita Chile bajo la administración de Gabriel Boric, que debido a divergencias ideológicas mantuvo una relación más distante con el actual gobierno argentino. Y si bien es cierto que no son las diferencias de este tipo los que deberían establecer las mayores o menores cercanías entre los gobiernos, sino los intereses concretos de ambos, lo cierto es que ese es hoy un dato de la realidad que no se puede obviar.