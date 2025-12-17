El elogio de Kast al desarrollo de la minería en Argentina: "Esperamos que esa salida sea por Chile"

En el marco de su reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, el presidente electo de Chile destacó el avance de los proyectos: "Tenemos que formar el gran polo de desarrollo en América del Sur".

De visita en Buenos Aires y tras reunirse con el presidente Javier Milei, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, elogió este martes la gestión económica del Gobierno y dejó en claro que busca capitalizar la apuesta de la administración libertaria y de los gobernadores por el desarrollo minero.

“Queremos conversar sobre la recuperación económica argentina (…) Queremos buscar un abanico de conversaciones tanto en el tema del emprendimiento y de la industrialización. Argentina está con un proceso muy rápido de encontrar distintos tipos de minerales y eso va a tener que tener una salida y esperamos que esa salida sea por Chile”, sostuvo Kast, en referencia directa a los proyectos que avanzan en provincias como Mendoza y San Juan.

Chile se consolida como un socio clave para la Argentina en materia energética. En ese marco, días atrás, la petrolera estatal chilena Enap firmó un acuerdo marco con compañías argentinas encabezadas por YPF para la compra de petróleo crudo de Vaca Muerta durante ocho años, por un monto estimado en USD 12.000 millones. Los acuerdos, que permitirán abastecer en torno al 35% de la demanda anual de crudo de Enap, contemplan el transporte de esta materia prima a través del Oleoducto Trasandino construido en la década de los 90 y que tiene más de 400 kilómetros de extensión.

Javier Milei - José Antonio Kast Javier Milei recibió al presidente electo de Chile Este martes, la agenda del mandatario electo incluyó una fuerte presencia empresarial. Lo acompañaron referentes gremiales como Susana Jiménez, de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), y Rosario Navarro, de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), junto a ejecutivos como Luis Felipe Gazitúa, presidente de Bicecopr, y Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco.

Antes de viajar a la Argentina, Kast ya había destacado el rumbo económico del Gobierno libertario. “Hay mucho que aprender en Argentina de cómo han reducido la inflación y eso ha permitido bajar la pobreza extrema”, afirmó.