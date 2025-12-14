Una operación clave para la cadena minera: Grupo LTN amplía capacidad y tecnología con la compra de Friostar

En línea con su estrategia de crecimiento en sectores estratégicos, Grupo LTN anunció la adquisición del 100% de Friostar , incorporación que fortalece de manera directa su capacidad de respuesta para el sector minero , uno de los que presentan mayores exigencias en materia de eficiencia, aislación térmica, durabilidad y logística.

Friostar, especializada en paneles tipo sándwich con núcleos PIR, EPS y LDR (lana de roca mineral) , aporta dos líneas continuas de producción que permitirán a Grupo LTN incrementar su capacidad en un 20% . Esta expansión resulta clave para abastecer proyectos mineros que demandan grandes volúmenes de soluciones constructivas, con plazos ajustados y estándares de rendimiento cada vez más altos.

“La minería requiere soluciones robustas, eficientes y confiables. La incorporación de Friostar nos permite ampliar capacidad, diversificar tecnología y mejorar los tiempos de respuesta para proyectos de alta complejidad en todo el país”, afirmó Gustavo Bernardi, Presidente de Grupo LTN.

La adquisición potencia el portfolio destinado a campamentos modulares, naves industriales, laboratorios, salas eléctricas, plantas de procesamiento y centros operativos , donde los paneles aislantes cumplen un rol determinante en la eficiencia energética, la seguridad y la habitabilidad.

Mejorar el desempeño térmico en zonas de alta montaña.

Optimizar la resistencia al fuego con paneles LDR certificados.

Reducir tiempos de montaje entre 40% y 60% respecto del sistema tradicional.

Minimizar consumo energético y costos operativos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Logística estratégica para proyectos mineros

Con la incorporación de Friostar —hasta ahora perteneciente a Grupo Govan— Grupo LTN consolida su posición como líder nacional en fabricación y provisión de paneles aislantes y refuerza su presencia en sectores como minería, energía, petróleo y gas, logística y grandes industrias.

La compañía avanza así en un modelo que combina ingeniería, producción, tecnología y sustentabilidad, potenciando su capacidad para acompañar obras críticas en un sector clave para el desarrollo económico argentino.

Grupo LTN Planta Gral Rodriguez

Acerca de Grupo LTN

Somos una empresa familiar argentina con más de 50 años de trayectoria, referente en soluciones de construcción y refrigeración.

Nuestro ecosistema industrial, integrado por las unidades de negocio Friolatina y Acerolatina, nos permite redefinir el concepto de soluciones integrales, combinando eficiencia, tecnología y sustentabilidad. Con plantas industriales en Mendoza y en General Rodríguez, y presencia comercial en Córdoba y Neuquén, ofrecemos propuestas confiables, adaptadas a cada necesidad, con foco en la excelencia operativa, la responsabilidad ambiental y el desarrollo regional.

Actualmente, exportamos a 10 países, fabricamos más de 6 millones de m² y acompañamos a más de 7.000 clientes en toda Latinoamérica.

