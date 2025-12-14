Llega a una nueva edición de Cuyo Minero

Cuyo Minero analiza el nuevo escenario productivo, la integración con San Juan y los desafíos de una minería moderna y sustentable.

Cuyo Minero. La aprobación de PSJ Cobre Mendocino abre una etapa inédita para la minería en Mendoza y posiciona a la provincia en la agenda regional del cobre.

La minería vuelve a ocupar un lugar central en la agenda productiva del Oeste argentino y lo hace con una edición especial de Cuyo Minero, el suplemento conjunto de Diario Los Andes y Diario de Cuyo, que ya está disponible para su descarga digital. Bajo el título “La era del cobre: Mendoza comienza la integración regional”, la publicación propone una radiografía profunda del momento que atraviesa el sector minero, con foco en el cobre, la energía, el conocimiento y el desarrollo territorial.

La edición reúne informes especiales, análisis técnicos y testimonios de empresarios, dirigentes sectoriales, especialistas y funcionarios, que ponen el foco en los impactos económicos, el empleo calificado, la atracción de inversiones y la diversificación de la matriz productiva. También aborda los desafíos pendientes: infraestructura, energía, competitividad, seguridad jurídica y licencia social.