Llega a una nueva edición de Cuyo Minero

La minería vuelve a ocupar un lugar central en la agenda productiva del Oeste argentino y lo hace con una edición especial de Cuyo Minero, el suplemento conjunto de Diario Los Andes y Diario de Cuyo, que ya está disponible para su descarga digital. Bajo el título “La era del cobre: Mendoza comienza la integración regional”, la publicación propone una radiografía profunda del momento que atraviesa el sector minero, con foco en el cobre, la energía, el conocimiento y el desarrollo territorial.
La edición reúne informes especiales, análisis técnicos y testimonios de empresarios, dirigentes sectoriales, especialistas y funcionarios, que ponen el foco en los impactos económicos, el empleo calificado, la atracción de inversiones y la diversificación de la matriz productiva. También aborda los desafíos pendientes: infraestructura, energía, competitividad, seguridad jurídica y licencia social.
Además del cobre, el suplemento dedica amplios espacios a temas estratégicos como la minería sustentable, el rol de la energía solar en proyectos mineros, la formación de capital humano, la participación de proveedores locales y el aporte de instituciones como el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la universidad al desarrollo del sector. La mirada se completa con notas sobre la remediación ambiental en Sierra Pintada, el debate en torno al uranio y los grandes movimientos de la minería a nivel nacional y regional.