26 de diciembre de 2025 - 10:53

Tras la habilitación del estacionamiento en Penitentes, se descomprimió al aduana chilena y hay una hora de espera

La medida busca descomprimir el complejo fronterizo Los Libertadores, la aduana chilena. Se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal de control y circular con precaución.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Por tránsito fluido con destino a Chile, se implementó pulmón de estacionamiento para vehículos livianos en el sector Penitentes, confirmaron desde la coordinación del paso internacional Cristo Redentor.

La medida se mantuvo hasta que se descomprimió el complejo fronterizo Los Libertadores, la aduana chilena. Se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal de control y circular con precaución.

Como parte del plan verano, se dispuso dos zonas de estacionamientos para los viajeros que crucen la cordillera durante esta temporada: uno en Uspallata y otro en Penitentes. Con esto se busca que el turista tenga una zona más adaptada para una espera "mas amigable" y así evitar las horas de demoras en alta montaña, sin ningún tipo de servicio disponible.

Según confirmaron autoridades argentinas, en Los Libertadores se registran 60 minutos de demoras para cruzar a Chile.

image

INFORME DE MOVIMIENTO FRONTERIZO – COORDINACIÓN ARGENTINA

25 de diciembre de 2025

Total de Ingresos al país:

  • Personas: 862

  • Vehículos: 245

  • Colectivos: 13

Total de Egresos del país:

  • Personas: 2.992

  • Vehículos: 777

  • Colectivos: 13

Se registra mayor volumen de egresos respecto de los ingresos durante la jornada.

