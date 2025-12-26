Vuelven los vuelos: la importante novedad de LATAM en Argentina para retomar una fuerte competencia

A cinco años del último vuelo y del cese de su filial argentina , la aerolínea chilena LATAM volverá a operar rutas de cabotaje en Argentina . De esta manera le competirá en vuelos domésticos a Aerolíneas Argentinas -como en los viejos tiempos- y también a las low cost JetSMART y Flybondi .

"Si usted viaja a Chile, no salga": la TV chilena reaccionó al informe de Los Andes sobre los ataques a argentinos

Aspen, la meca del esquí cada vez más cercana a los argentinos: vuelos, alojamiento y secretos gourmet

A través de las Disposiciones 46 y 47 / 2025 , publicadas este viernes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía autorizó nuevas operaciones aéreas de la empresa de bandera chilena LATAM Airlines Group S.A ., en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Chile .

En concreto, el gobierno de Javier Milei habilitó a la compañía trasandina a explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga, con derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire , es decir, que se le permite a la empresa operar cabotaje , sin limitación de rutas ni frecuencias, utilizando aeronaves de gran porte, fomentando la competencia y la liberalización del mercado aéreo.

A su vez, autorizó a LATAM a a operar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de manera combinada, en la ruta Santiago de Chile – Río de Janeiro – Buenos Aires, y viceversa, de acuerdo con los convenios bilaterales vigentes.

"Estas medidas se enmarcan en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país", destacó la Secretaría de Transporte en un comunicado de prensa.

Por conciliación obligatoria suspendieron la huelga de Latam y mañana habrá vuelos

La salida de LATAM Argentina en 2020

Por el cierre de su filial argentina en pleno aislamiento por la pandemia y las restricciones del gobierno anterior, LATAM había dejado de operar las rutas domésticas a mediados de 2020.

En aquel entonces, como la segunda aerolínea con más pasajeros tras Aerolíneas Argentinas, llegó a tener 12 destinos (Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia). Solamente sobrevivieron las rutas internacionales, que pasaron a ser manejadas por las filiales de LATAM Chile, Perú y Brasil.

Con la vuelta de sus operaciones en el mercado doméstico, LATAM le competirá a la estatal Aerolíneas Argentinas y a las low cost JetSMART y Flybondi, las tres principales jugadoras.

Según los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Aerolíneas Argentinas ostenta el 56% del mercado doméstico, seguido por JetSMART con el 26% y Flybondi con el 16% (octubre, último dato disponible).