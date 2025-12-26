La app de los argentinos para pagar en Chile: se evita el 30% de recargo y sale más barato

Más allá de las clásicas tarjetas de crédito y débito, una de las opciones para las compras en Chile es usar la app Prex , que sumó " Bolsillo CLP ", una herramienta integrada que permite pagar consumos directamente en dólares , sin necesidad de realizar conversiones previas y evitando el recargo del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales ("dólar tarjeta").

Básicamente, tus consumos en Chile se pagarán inicialmente con tu saldo disponible en dólares. Si no alcanzan, se debitarán de tus pesos argentinos.

Se activa desde la aplicación Prex Argentina y habilita a los usuarios a ver el equivalente de su saldo en pesos argentinos o dólares expresado automáticamente en moneda chilena, con la cotización del día y sin pasos intermedios. De esta manera , cada compra realizada en comercios de Chile se registra en CLP, lo que aporta mayor claridad, control y previsibilidad sobre los gastos. Luego, se debita en USD o AR$, según se especifique.

Los pagos pueden realizarse con la misma tarjeta Prex de siempre o a través de tecnología contactless desde el celular , sin necesidad de llevar efectivo ni gestionar tarjetas adicionales.

El sistema debita de forma automática desde la cuenta en dólares o en pesos argentinos, según corresponda, sin que el usuario tenga que intervenir.

Desde la compañía explican que el Bolsillo CLP de Prex forma parte de una estrategia más amplia orientada a simplificar los pagos en el exterior. En ese sentido, destacan que las compras realizadas con Prex en destinos internacionales no están alcanzadas por el 30% de percepción de Ganancias.

La nueva funcionalidad permite, además, acceder a una cotización clara y actualizada diariamente, operar de manera 100% digital y evitar la compra anticipada de moneda extranjera, consolidando a Prex como una alternativa cada vez más elegida por los argentinos que viajan a la región.

Cómo ingresar dólares a Prex para pagar las compras en Chile

Si querés ingresar dólares, las alternativas son:

Transferencias desde una cuenta bancaria argentina en dólares a tu nombre: usá el alias o CBU de Prex (a nombre de Prex Card SAS) como cuenta de destino.

Transferencia desde otra cuenta Prex Argentina: compartí tu número de cuenta Prex o tu DNI.

Si querés ingresar pesos argentinos, tenés estas opciones:

Transferencias desde bancos y billeteras argentinas: usá o compartí tu alias o CVU.

Transferencias desde otras cuentas Prex Argentina: compartí tu número de cuenta Prex o tu DNI.

Transferencia desde cuentas Prex de Uruguay, Chile o Perú: compartí tu número de cuenta Prex y tu nombre completo.

Retiros de fondos de Payoneer: vinculá tu cuenta para traer tu dinero a Prex.

¿Podés comprar pesos chilenos (CLP) desde la app Prex?

No, Prex Chile te permite visualizar el equivalente de tus dólares y pesos argentinos en pesos chilenos (CLP), pero no implica compra anticipada de moneda.