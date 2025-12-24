Aseguran que ya no conviene cruzar a Chile a comprar neumáticos: precios y opciones

La venta de neumáticos viene de tiempos complejos debido a que, para muchas personas, se convirtieron casi en un artículo de lujo. Por este motivo, hasta hace un año atrás eran miles los que iban a Chile a cambiarlos, pero esto comenzó a cambiar y en la actualidad ya no es conveniente hacer el viaje.

Más allá de que cada vez más personas comprenden que en Mendoza poseen ventajas para adquirir este instrumento de seguridad vehicular, el sector no es ajeno a la baja de ventas generalizadas con menores márgenes de rentabilidad. Adrián Taboada, consultor de empresas y asesor en comercios del rubro , explicó que los precios de los neumáticos han bajado en un contexto de crecimiento de las importaciones.

Del mismo modo, sumó que ha crecido la posibilidad de pago con tarjetas de crédito lo que ha hecho más conveniente la compra de ruedas. “El tema es que las empresas han tenido que hacer frente a los incrementos estructurales de precios internos y asumir costos financieros sin poder ajustar los valores de venta”, destacó Taboada. En este contexto, muchas empresas han tenido que hacer ajustes de personal e implementar estrategias diversas de supervivencia.

Valentín López, presidente de PyL Neumáticos, empresa representante de Pirelli en Mendoza , explicó que a partir de diciembre de 2024 la eliminación de barreras para importar neumáticos derivó en una inundación de marcas chinas. En la misma línea, Guillermo Díaz, gerente Comercial de Mantello Neumáticos , expresó que han ingresado muchas ruedas desde el país asiático y eso ha ampliado la oferta en el sector.

Ambos referentes coincidieron en que en la actualidad hay más de un centenar de marcas en el mercado actual de neumáticos . “Esta es una noticia favorable para los consumidores ya que es un elemento básico de seguridad”, destacó López . Díaz, por otra parte, sumó que el universo es tan amplio que los usuarios deben informarse bien sobre las calidades. Agregó que si bien las tradicionales marcas nacionales cuestan más, duran el doble de años.

No obstante, dentro del universo chino, hay neumáticos de calidades diversas y las de primera calidad andan bastante bien. “Hay chinas buenas, malas y regulares”, sintetizó el referente de Mantello. En líneas generales, las marcas tradicionales que se reparten los productos de mayor gama son Fate –Argentina- junto a dos multinacionales que son Bridgestone y Pirelli. La importada Michelin se suma a este combo.

Mientras hasta hace un año esas eran las marcas predominantes en el país, hoy la torta se ha dado vuelta. “Algunas de las marcas asiáticas más conocidas son Khumo, Yokohama y Hankook”, detalló el referente de Pirellli. “Antes las marcas tradicionales tenían el 70% del mercado y ahora ese porcentaje es de las asiáticas”, expresó el presidente de PyL, empresa que tiene 5 sucursales en Mendoza.

Ya no conviene el viaje a Chile

Con la apertura de importaciones, las empresas tuvieron que amoldarse a la nueva realidad al tiempo que explicaron que el consumidor hoy posee la ventaja de un abanico de posibilidades “amplio y económico”. El mercado cambió en un santiamén y los precios bajaron. Guillermo Díaz expresó que las tarjetas han comenzado a bajar sus tasas y, aunque todavía están altas, ahora ya no es sale el doble comprar en 12 cuotas.

A esto se suman las promociones bancarias que ofrecen cuotas sin interés y aunque son menos cantidad (entre 3 y 6), se facilita el pago. En este contexto, tanto el gerente de Mantello como Valentín Díaz destacaron que ya no es conveniente viajar a Chile a cambiar las ruedas. “Por otra parte, antes te daban 970 pesos chilenos por dólar pero hoy te dan 912”, sumó Díaz quien también hizo hincapié en las promociones de verano que muchas empresas han puesto en marcha de cara a las vacaciones.

La paralización de las plantas de Pirelli (Merlo), Fate (San Fernando) y Bridgestone (Llavallol) ha generado que se dejen de producir en el país los neumáticos para el mercado interno.

“A igual marca de neumáticos chinos, la diferencia con Chile no existe”, destacó el representante de Pirelli y agregó que la compra local posee beneficios extra. Además de la posibilidad del pago en cuotas que en Chile no es posible, se suma la devolución del IVA para el sector de empresas.

La garantía, el pago con cheques y la posibilidad de estar cerca ante cualquier imprevisto también son clave para tomar la decisión. “He conocido gente que se ha arriesgado a viajar con neumáticos lisos y eso no tiene sentido”, reflexionó López quien también mencionó los hechos de inseguridad sufridos por argentinos de manera reciente.

Expectativas y precios

Más allá de las facilidades de las cuotas y de los precios casi equiparados, desde el sector han sentido una disminución en las ventas, producto de la baja del poder de compra de los salarios. “El mercado de autopartes está frenado y aunque los precios han bajado no es fácil la venta de neumáticos”, comentó Guillermo Díaz. Agregó que la situación se ha replicado en otras provincias como Neuquén y San Juan.

En coincidencia, Valentín López dijo que este año en Mendoza el consumo ha estado frío ya que los clientes no llegan al cambio del neumático. “Muchos prefieren hacer solo el servicio integral o la lubricación y postergan la renovación de ruedas por cuestiones económicas”, contó el representante de Pirelli.

Hacia adelante y luego del cambio en el clima que trajeron las elecciones legislativas, los referentes no esperan grandes cambios en la situación. El regreso y el paulatino abaratamiento del crédito podría ser una de las palancas de mejora, pero sin salarios acordes no se hay expectativas de un rebote de consumo. En Mendoza, la minería aparece como un faro, pero muy tenue por el momento.

Con relación a los precios de los neumáticos, es difícil precisar dada la variedad de marcas (unas 120) y tipos de vehículos. Como para tener una referencia, hay neumáticos chinos económicos que rondan los $60.000 a $70.000 mientras que los de calidad un poco mejor pueden constar un poco más de $100.000. Las marcas nacionales o multinacionales rondan los $200.000. Con relación a Chile, los precios de las asiáticas son similares y las del resto pueden estar un poco más baratas, pero con diferencias mínimas.