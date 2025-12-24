Expectativas 2026: cómo les irá a las economías regionales

Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea plantea un posible escenario y las expectativas para las economías regionales y las provincias tras las elecciones presidenciales de 2025, en un contexto de mayor estabilidad política y económica.

El escenario actual guarda similitudes con el período posterior a la crisis del Tequila de 1995, cuando la consolidación del rumbo económico permitió el ingreso de capitales, la caída del riesgo país y un repunte de la actividad entre 1996 y 1997.

En aquella etapa, el crecimiento fue liderado por sectores intensivos en capital, como la minería, los servicios públicos y el sistema financiero, que avanzaron por encima del promedio de la economía. En cambio, las actividades más vinculadas al mercado interno —industria, comercio y construcción— sufrieron caídas más profundas y una recuperación más lenta.

Sobre la base de los datos no sistematizados de PBG provinciales , se observa su caída en el año 1995 en la mayoría de las provincias consideradas, con la excepción de algunas vinculadas al petróleo (Neuquén y Chubut) y minería (Catamarca).

Para 2026, considerando el nuevo panorama nacional y las diferencias estructurales entre provincias, es posible delimitar tres grandes grupos de provincias, acorde al desempeño esperado. Las que poseen una base productiva diversificada: acompañarían la mejora nacional, con un crecimiento moderado y sostenido.

En tanto, las de alta dependencia fiscal: mantendrían un ritmo más lento, afectadas por la reducción de transferencias discrecionales, aunque con cierta compensación vía una mayor recaudación coparticipable.

Por último, las provincias que tienen sectores intensivos en capital exhibirán los mejores resultados, apoyadas en inversiones en minería, petróleo (especialmente Neuquén), energía y servicios financieros.

En comparación con 2024/25, las perspectivas para 2026 son algo más favorables en líneas generales, según el informe del Ieral de la Fundación Mediterránea. La mejora de las condiciones macroeconómicas y financieras podría extender la reactivación a un número mayor de jurisdicciones, reduciendo las brechas regionales más marcadas.

Sin embargo, las diferencias estructurales —exportadoras versus dependientes del gasto público— persistirán, limitando la convergencia plena entre regiones. De este modo, las provincias argentinas suelen acompañar la tendencia nacional y, en un marco de mayor certidumbre, se prevé una recuperación gradual y más firme que en años previos.

Las jurisdicciones con sectores intensivos en capital —minería, energía y finanzas— concentrarán las mayores oportunidades, mientras que las más dependientes de fondos nacionales avanzarán con mayor lentitud, en un contexto nacional de disciplina fiscal. En conjunto, el mapa provincial ingresaría en una fase de crecimiento moderado y heterogéneo, con mejores condiciones financieras y mayor previsibilidad para la inversión.