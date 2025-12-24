Salario Mínimo Vital y Móvil en enero 2026: cómo impacta y qué gremios cerraron sueldos altos

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se actualiza a $341.000 desde enero de 2026, según la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil , publicada en el Boletín Oficial.

Mientras el SMVM marca el mínimo legal , varios gremios lograron cerrar aumentos que superan ampliamente esta referencia. Sectores estratégicos como aceiteros, metalúrgicos y trabajadores del plástico registran recomposiciones salariales que los posicionan entre los más altos para enero, consolidando su poder adquisitivo y destacándose frente al resto de la economía laboral.

La Resolución 9/2025 , firmada por la presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa , establece aumentos escalonados del SMVM desde diciembre de 2025 hasta agosto de 2026. Los valores son:

La Prestación por Desempleo se ajusta entre $170.500 y $341.000. Esta escala busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y se convierte en un indicador clave de la economía argentina.

Algunos gremios lograron recomposiciones salariales por encima del SMVM, destacándose en enero de 2026:

Aceiteros: La Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo acordaron nuevos salarios básicos:

$2.100.000 a partir del 1 de diciembre

a partir del 1 de diciembre $2.344.000 desde el 1° de enero

Además, los trabajadores cobrarán un retroactivo de $400.000 y un bono de participación de ganancias de $1.886.748,60 que se abonará entre enero y febrero. “Estos números muestran la fortaleza de un sector clave para la economía por sus exportaciones”, destacaron desde el gremio.

Metalúrgicos y metalmecánicos: La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aplicará un alza de 4,2% más un plus de 15.000 pesos en enero. La Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA) acordó que el salario básico pase de:

$1.017.159 en diciembre

en diciembre $1.059.880 en enero

en enero $1.112.823 en abril

Además, estos trabajadores percibirán sumas extraordinarias de 43.050 pesos en diciembre y 18.450 pesos en enero. El valor hora de referencia aumenta de $3.942,63 a $4.108,22 desde enero.

Trabajadores del Plástico: La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) acordó un incremento escalonado del 13,25% entre septiembre y febrero de 2026. Para diciembre se aplicó un aumento de 4,1%, seguido de un 1% en enero y un 3,9% en febrero. Los trabajadores también recibirán sumas extra de 30.000 pesos entre diciembre y febrero.

Estos acuerdos reflejan cómo ciertos sectores logran recomposiciones salariales muy por encima del SMVM, incorporando sumas extraordinarias y bonos que fortalecen el ingreso real de sus trabajadores.