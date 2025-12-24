Salario Mínimo Vital y Móvil en enero 2026: cómo impacta y qué gremios cerraron sueldos altos

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se actualiza a $341.000 desde enero de 2026, según la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial.
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se actualiza a $341.000 desde enero de 2026, según la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial.
Mientras el SMVM marca el mínimo legal, varios gremios lograron cerrar aumentos que superan ampliamente esta referencia. Sectores estratégicos como aceiteros, metalúrgicos y trabajadores del plástico registran recomposiciones salariales que los posicionan entre los más altos para enero, consolidando su poder adquisitivo y destacándose frente al resto de la economía laboral.
La Resolución 9/2025, firmada por la presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, establece aumentos escalonados del SMVM desde diciembre de 2025 hasta agosto de 2026. Los valores son:
Diciembre 2025: $224.800
Enero 2026: $341.000
Febrero: $346.800
Marzo: $352.400
Abril: $357.800
Mayo: $363.000
Junio: $367.800
Julio: $372.400
Agosto: $376.600
La Prestación por Desempleo se ajusta entre $170.500 y $341.000. Esta escala busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y se convierte en un indicador clave de la economía argentina.
Algunos gremios lograron recomposiciones salariales por encima del SMVM, destacándose en enero de 2026:
Aceiteros: La Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo acordaron nuevos salarios básicos:
Además, los trabajadores cobrarán un retroactivo de $400.000 y un bono de participación de ganancias de $1.886.748,60 que se abonará entre enero y febrero. “Estos números muestran la fortaleza de un sector clave para la economía por sus exportaciones”, destacaron desde el gremio.
Metalúrgicos y metalmecánicos: La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aplicará un alza de 4,2% más un plus de 15.000 pesos en enero. La Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA) acordó que el salario básico pase de:
Además, estos trabajadores percibirán sumas extraordinarias de 43.050 pesos en diciembre y 18.450 pesos en enero. El valor hora de referencia aumenta de $3.942,63 a $4.108,22 desde enero.
Trabajadores del Plástico: La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) acordó un incremento escalonado del 13,25% entre septiembre y febrero de 2026. Para diciembre se aplicó un aumento de 4,1%, seguido de un 1% en enero y un 3,9% en febrero. Los trabajadores también recibirán sumas extra de 30.000 pesos entre diciembre y febrero.
Estos acuerdos reflejan cómo ciertos sectores logran recomposiciones salariales muy por encima del SMVM, incorporando sumas extraordinarias y bonos que fortalecen el ingreso real de sus trabajadores.