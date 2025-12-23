Vuelve el reintegro de $120.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación relanzó el reintegro del 30% para compras en supermercados y mayoristas pagando con MODO BNA+, una herramienta clave para aliviar el gasto en alimentos y productos de primera necesidad. El beneficio vuelve a destacarse por su alcance nacional y por el monto total que se puede recuperar.
La promoción se aplica todos los miércoles y permite ahorrar hasta $12.000 por semana, lo que en un total de 10 miércoles habilita un reintegro acumulado de $120.000 por persona. En los hogares donde dos integrantes acceden al beneficio, el ahorro puede llegar a $240.000, tanto en compras presenciales como online en comercios adheridos.
Reintegro del 30% con MODO BNA+: cómo funciona y hasta qué hora se puede comprar el 24 de diciembre
El Banco Nación mantiene vigente la promoción todos los miércoles en comercios adheridos de todo el país. Para acceder al beneficio es obligatorio pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA, exclusivamente a través de MODO BNA+, escaneando el código QR al momento del pago.
El tope del reintegro es de $12.000 por cliente cada miércoles, considerando el CUIT del titular, y la devolución se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta monetaria asociada a BNA+. El programa continuará activo hasta el 28 de febrero de 2026, lo que permite planificar las compras con anticipación.
En ese contexto, también se difundieron los horarios especiales por las Fiestas. El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC), presidido por Fernando Ligorria, informó que se alcanzó un acuerdo con las cámaras empresarias para que los trabajadores del sector puedan celebrar en familia.
Según lo comunicado, los supermercados y comercios cerrarán a las 14 horas tanto el 24 como el 31 de diciembre. En tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial, por lo que se recomienda anticipar las compras y aprovechar los miércoles con reintegro para maximizar el ahorro.
A nivel nacional, el beneficio se puede utilizar en las siguientes cadenas:
DIA Online
La Coope en Casa
Alvear
Chango Más
Toledo
The Food Market
Cordiez
En Mendoza, el reintegro aplica en los siguientes comercios adheridos:
Átomo: Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Ciudad de Mendoza
Carrefour: Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras
Vea: Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Ciudad
Makro: Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz
Jumbo: San Martín 6279 (Luján de Cuyo) y Balcarce 735 (Ciudad de Mendoza)
Coto: Videla Correas 628, Ciudad
Granja Benedetti: Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Ciudad
Carnes Rizzo: Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo
Frigorífico Stella: Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz
Vaca Negra: Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo
Tiento: Acceso Sur, Luján de Cuyo
Hiper Libertad: Godoy Cruz
Yaguar: Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz
Blow Max: Guaymallén y Ciudad de Mendoza
Cuánto hay que gastar para llegar al tope y cómo organizar las compras en las Fiestas
Para alcanzar el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar compras por $40.000, ya que el Banco Nación devuelve el 30% del monto abonado. Repitiendo esta operación durante 10 miércoles, una persona puede acumular hasta $120.000 en devoluciones. En el caso de dos titulares por grupo familiar, el ahorro conjunto puede llegar a $240.000, ya que el tope se calcula por CUIT.