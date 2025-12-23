Vuelve el reintegro de $120.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación relanzó el reintegro del 30% para compras en supermercados y mayoristas pagando con MODO BNA+ , una herramienta clave para aliviar el gasto en alimentos y productos de primera necesidad. El beneficio vuelve a destacarse por su alcance nacional y por el monto total que se puede recuperar.

Vuelve el reintegro de $25.000 a Jumbo con MODO junto a más de 10 bancos

La promoción se aplica todos los miércoles y permite ahorrar hasta $12.000 por semana , lo que en un total de 10 miércoles habilita un reintegro acumulado de $120.000 por persona . En los hogares donde dos integrantes acceden al beneficio, el ahorro puede llegar a $240.000 , tanto en compras presenciales como online en comercios adheridos.

El Banco Nación mantiene vigente la promoción todos los miércoles en comercios adheridos de todo el país. Para acceder al beneficio es obligatorio pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA, exclusivamente a través de MODO BNA+ , escaneando el código QR al momento del pago.

El tope del reintegro es de $12.000 por cliente cada miércoles , considerando el CUIT del titular, y la devolución se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta monetaria asociada a BNA+. El programa continuará activo hasta el 28 de febrero de 2026 , lo que permite planificar las compras con anticipación.

En ese contexto, también se difundieron los horarios especiales por las Fiestas. El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) , presidido por Fernando Ligorria , informó que se alcanzó un acuerdo con las cámaras empresarias para que los trabajadores del sector puedan celebrar en familia.

Según lo comunicado, los supermercados y comercios cerrarán a las 14 horas tanto el 24 como el 31 de diciembre. En tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial, por lo que se recomienda anticipar las compras y aprovechar los miércoles con reintegro para maximizar el ahorro.

image El 24 y el 31 de diciembre los supermercados atenderán hasta las 14 horas en Mendoza.

A nivel nacional, el beneficio se puede utilizar en las siguientes cadenas:

DIA Online

La Coope en Casa

Alvear

Chango Más

Toledo

The Food Market

Cordiez

En Mendoza, el reintegro aplica en los siguientes comercios adheridos:

Átomo : Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Ciudad de Mendoza

: Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Ciudad de Mendoza Carrefour : Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras

: Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras Vea : Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Ciudad

: Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Ciudad Makro : Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz

: Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz Jumbo : San Martín 6279 (Luján de Cuyo) y Balcarce 735 (Ciudad de Mendoza)

: San Martín 6279 (Luján de Cuyo) y Balcarce 735 (Ciudad de Mendoza) Coto : Videla Correas 628, Ciudad

: Videla Correas 628, Ciudad Granja Benedetti : Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Ciudad

: Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Ciudad Carnes Rizzo : Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo

: Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo Frigorífico Stella : Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz

: Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz Vaca Negra : Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo

: Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo Tiento : Acceso Sur, Luján de Cuyo

: Acceso Sur, Luján de Cuyo Hiper Libertad : Godoy Cruz

: Godoy Cruz Yaguar : Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz

: Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz Blow Max: Guaymallén y Ciudad de Mendoza

Cuánto hay que gastar para llegar al tope y cómo organizar las compras en las Fiestas

Para alcanzar el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar compras por $40.000, ya que el Banco Nación devuelve el 30% del monto abonado. Repitiendo esta operación durante 10 miércoles, una persona puede acumular hasta $120.000 en devoluciones. En el caso de dos titulares por grupo familiar, el ahorro conjunto puede llegar a $240.000, ya que el tope se calcula por CUIT.