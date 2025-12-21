21 de diciembre de 2025 - 09:04

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 22 de diciembre

El precio del dólar oficial para la venta minorista terminó la semana pasa en una tendencia estable. Conocé cómo abrirán los bancos este lunes.

dólar lunes 22 de diciembre

Los Andes | Redacción Economía
Redacción Economía

El precio publicado por el Banco Central sobre el dólar oficial para la venta minorista cerró el pasado viernes 19 de diciembre a $1.475. Para el inicio de la penúltima semana del año comenzará con el mismo monto. Además, el mercado está a la espera del inicio de 2026 respecto a la acumulación de reservas y medidas del BCRA.

La segunda cuota del aguinaldo debe acreditarse antes del 18 de diciembre, con un margen legal que se extiende hasta el 24.

Aguinaldo diciembre de 2025: la fecha límite para cobrar y cómo calcularlo

Por Redacción Economía
ANSES aplicará una suba del 2,47% a la PNC por discapacidad a partir de enero de 2026, según la movilidad mensual.

ANSES subirá la PNC por discapacidad en enero de 2026: monto actualizado y requisitos

Por Redacción Economía
dólar lunes 22 de diciembre

Precio del dólar para este lunes en los bancos más importantes del país

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 22 de diciembre

  • Banco Nación: $1.475
  • Banco Galicia: $1.470
  • Banco BBVA: $1.475
  • Banco Santander: $1.475
  • Banco Ciudad: $1.475
  • Banco Patagonia: $1.480
  • Banco Macro: $1.485
  • Banco Hipotecario: $1.475
  • Banco Supervielle: $1.474
  • Banco Credicoop: $1.475
  • Banco Piano: $1.480
  • Banco Comercio: $1.465
  • ICBC: $1.475
  • Brubank: $1.470

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El cierre del año llega con un clima relativamente estable en el mercado cambiario de nuestro país, donde el dólar oficial para la venta se mantuvo sin sobresaltos y el riesgo país retrocedió levemente respecto de los valores observados en la primera mitad de diciembre.

Esta calma, sin embargo, convive con una fuerte expectativa de los operadores frente a las medidas que el Banco Central comenzará a aplicar desde 2026.

A partir del inicio del nuevo año, el esquema de flotación incorporará un cambio clave: las bandas cambiarias se moverán según el último registro inflacionario. Por ese motivo, desde enero se ajustará a la banda vigente.

En simultáneo, el Banco Central anticipó que retomará la compra de dólares para reforzar sus reservas, un punto que el mercado sigue con particular atención.

De hecho, el ministro Luis Caputo continúa acumulando divisas con el objetivo de afrontar el compromiso de US$ 4.215 millones que vence el 9 de enero. Es así que solo en diciembre adquirió US$ 631 millones, incluyendo una operación de US$ 320 millones realizada el lunes pasado.

No obstante, en los últimos días el Tesoro también debió vender dólares: primero en montos moderados y luego con una operación de US$ 150 millones, con la intención de evitar presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

La reacción de los activos argentinos fue inicialmente favorable tras los anuncios del Banco Central y la media sanción del presupuesto. Sin embargo, las dificultades del Gobierno para avanzar en la reforma laboral enfriaron el entusiasmo.

dólar lunes 22 de diciembre

Asimismo, el repunte de los títulos públicos a comienzos de la semana permitió que el riesgo país perforara el nivel de 600 puntos. Pese a ese avance, la mejora no logró consolidarse y el indicador quedó oscilando en los 572 puntos actuales. En este contexto, el mercado se mantiene expectante frente al rumbo que tomará la política cambiaria en las próximas semanas.

