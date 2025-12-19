Aguinaldo diciembre de 2025: la fecha límite para cobrar y cómo calcularlo

El aguinaldo de diciembre es uno de los ingresos más esperados del año por trabajadores y jubilados. La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) marca el cierre del calendario económico 2025 y está regulada por la legislación laboral vigente, que fija plazos concretos para su acreditación.

De cara a las fiestas, conocer la fecha límite de pago y el cálculo correcto del aguinaldo resulta clave para organizar gastos y evitar confusiones. La normativa establece cuándo debe cobrarse, a quiénes les corresponde y cómo se determina el monto en cada caso.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que la segunda cuota del aguinaldo debe pagarse antes del 18 de diciembre . En 2025, esa fecha cayó jueves y funciona como el vencimiento formal para que los empleadores realicen el depósito correspondiente a los trabajadores en relación de dependencia.

Sin embargo, la normativa contempla un margen adicional. La ley habilita a las empresas a extender la liquidación hasta cuatro días hábiles posteriores al vencimiento original. De esta manera, la fecha límite para cobrar el aguinaldo en diciembre de 2025 se estira hasta el 24 de diciembre , inclusive.

En relación con el cálculo , la Ley 23.041 es precisa y establece: “El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”. Esto implica que no se toma un promedio, sino el salario más alto del semestre.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre y quiénes lo cobran

Para los trabajadores que hayan prestado servicios durante todo el semestre julio-diciembre, el aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo mensual percibido en ese período, incluyendo adicionales, horas extra y conceptos remunerativos.

En los casos en los que no se haya trabajado los seis meses completos, el SAC se paga de manera proporcional. La fórmula se divide la mayor remuneración mensual por 12 y se multiplica por la cantidad de meses trabajados. Por ejemplo, si un empleado tuvo como salario máximo $1.000.000 y trabajó seis meses, el aguinaldo será de $500.000.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos Salarios en Argentina. Gentileza

Este beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Quedan excluidos los monotributistas, autónomos y quienes se desempeñan en la economía informal, ya que no están comprendidos en el régimen del Sueldo Anual Complementario.

Aguinaldo para jubilados y pensionados en diciembre 2025: fechas de cobro

El aguinaldo para jubilados y pensionados se paga junto con el haber mensual y respeta el calendario oficial de la Anses. Las fechas varían según el monto del ingreso y la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas