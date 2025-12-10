Pensiones No Contributivas: bono, aguinaldo, aumento y calendario de pagos de diciembre

La ANSES comienza diciembre con una liquidación reforzada para los titulares de Pensiones No Contributivas , aplicando el aumento por movilidad del 2,34% , el pago del bono extraordinario de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo. El ajuste se calcula según el IPC de octubre y sigue la fórmula de actualización mensual establecida por el Decreto 274/24 .

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este jueves 11 de diciembre

Pensiones No Contributivas: ANSES confirmó las fechas de pago de diciembre

Además del incremento, los beneficiarios recibirán el bono de $70.000 y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, lo que eleva notablemente los ingresos del mes y consolida a diciembre como uno de los períodos más fuertes para jubilaciones y pensiones.

El aumento aplicado por ANSES sigue la normativa vigente, que determina que “los haberes se actualizan todos los meses según la inflación de dos meses atrás” , tal como indica el Decreto 274/24 .

En este caso, el ajuste del 2,34% se basa en el índice de inflación de octubre y alcanza a jubilaciones, pensiones contributivas y todas las Pensiones No Contributivas, incluidas las destinadas a madres de siete hijos y la PUAM.

A estos incrementos se suman el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo. Con estas incorporaciones, los montos finales de diciembre quedan así:

PNC por invalidez o vejez: $427.923,56

PNC para madres de siete hijos: $581.319,38

PUAM: $479.055,50

ANSES también informó la rehabilitación del cobro para numerosas PNC por discapacidad que habían sido suspendidas por orden judicial, junto con la suspensión de auditorías para los titulares restablecidos para asegurar que perciban sus haberes sin demoras.

Calendario oficial de pagos de Pensiones No Contributivas diciembre 2025

09/12/2025: DNI terminados en 0 y 1

10/12/2025: DNI terminados en 2 y 3

11/12/2025: DNI terminados en 4 y 5

12/12/2025: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 Cuánto aumentan las Pensiones No Contributivas en noviembre El calendario organiza los pagos según la terminación del DNI.

Cómo consultar tu liquidación y verificar los montos del mes

Los titulares pueden revisar su liquidación desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En ese apartado se detalla el haber actualizado, el monto del bono, el aguinaldo y cualquier descuento correspondiente.

La consulta es útil para confirmar la acreditación de cada componente, aumento, bono y medio aguinaldo, y chequear que el pago se realice según las fechas asignadas en el calendario oficial.