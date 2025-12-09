Vuelve el reintegro de $144.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación relanzó el reintegro del 30% para quienes pagan con MODO BNA+ en supermercados y mayoristas, un beneficio pensado para aliviar el gasto semanal en compras esenciales. La propuesta se vuelve especialmente atractiva porque permite acumular hasta $144.000 durante todo el período vigente.
El incentivo se activa cada miércoles y puede usarse tanto de manera presencial como online, lo que facilita aprovecharlo en la última semana y en las siguientes. Con un tope de $12.000 por persona cada miércoles, la promoción vuelve a tomar fuerza entre quienes buscan maximizar su presupuesto familiar.
Reintegro en supermercados y mayoristas: dónde y cómo ahorrar $144.000
La propuesta del Banco Nación generó interés por la posibilidad de sostener el ahorro a lo largo de los meses. Desde la entidad detallaron que la promoción se mantendrá activa todos los miércoles hasta el 28 de febrero de 2026, siempre que el pago se realice exclusivamente con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando las tarjetas participantes.
El banco también aclaró que el tope de reintegro es de $12.000 por cliente por miércoles, considerando su CUIT”, y que la devolución se acredita “dentro de los 30 días de la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+. La promoción incluye compras online en plataformas como DIA Online, La Coope en Casa, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez, además de comercios adheridos en todo el país.
Comercios adheridos en Mendoza:
Átomo (Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José, Mendoza capital)
Carrefour (Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras)
Vea (Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Mendoza)
Makro (Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz)
Jumbo (San Martín 6279, Luján de Cuyo; Balcarce 735, Mendoza)
Coto (Videla Correas 628, Mendoza capital)
Super A (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Mendoza)
Granja Benedetti (Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Mendoza)
Carnes Rizzo (Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo)
Cuánto hay que gastar para llegar al tope y cómo sumar hasta $288.000
Para obtener el reintegro máximo de cada miércoles, se deben realizar compras por $40.000, ya que el Banco Nación devuelve el 30% y eso permite alcanzar el tope de $12.000 por semana. Como el período vigente incluye 12 miércoles desde el 3 de diciembre hasta el final de la promoción, una persona puede acumular $144.000 en devoluciones utilizando siempre el mismo método de pago a través de MODO BNA+.
En un hogar donde dos personas sean titulares de cuentas y tarjetas del BNA, cada una puede acceder al beneficio de forma independiente, ya que el límite se calcula por CUIT. De esta manera, el ahorro total del grupo familiar puede llegar a $288.000 durante toda la vigencia de la promoción.