Vuelve el reintegro de $144.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación relanzó el reintegro del 30% para quienes pagan con MODO BNA+ en supermercados y mayoristas, un beneficio pensado para aliviar el gasto semanal en compras esenciales. La propuesta se vuelve especialmente atractiva porque permite acumular hasta $144.000 durante todo el período vigente.

El incentivo se activa cada miércoles y puede usarse tanto de manera presencial como online, lo que facilita aprovecharlo en la última semana y en las siguientes. Con un tope de $12.000 por persona cada miércoles, la promoción vuelve a tomar fuerza entre quienes buscan maximizar su presupuesto familiar.

Reintegro en supermercados y mayoristas: dónde y cómo ahorrar $144.000 La propuesta del Banco Nación generó interés por la posibilidad de sostener el ahorro a lo largo de los meses. Desde la entidad detallaron que la promoción se mantendrá activa todos los miércoles hasta el 28 de febrero de 2026, siempre que el pago se realice exclusivamente con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando las tarjetas participantes.

BNA El tope semanal de $12.000 permite alcanzar hasta $144.000 por persona durante toda la promo. El banco también aclaró que el tope de reintegro es de $12.000 por cliente por miércoles, considerando su CUIT”, y que la devolución se acredita “dentro de los 30 días de la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+. La promoción incluye compras online en plataformas como DIA Online, La Coope en Casa, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez, además de comercios adheridos en todo el país.

Comercios adheridos en Mendoza: