Vuelve el reintegro de $25.000 a Jumbo con MODO y 13 bancos

MODO lanzó un reintegro de hasta $25.000 por banco para compras presenciales en el supermercado Jumbo , disponible para usuarios de 13 bancos y billeteras participantes. El beneficio se activa pagando con QR y utilizando tarjetas emitidas en Argentina por las entidades adheridas.

Organizada por Play Digital S.A., la promoción busca impulsar el consumo en fechas específicas de diciembre . Conocé qué días se puede aprovechar y cómo funciona.

La pregunta central es hasta qué momento se podrá aprovechar este ahorro. La promoción estará vigente del 2 al 30 de diciembre de 2025 , o hasta que se alcance el fondo total de $3.000 millones en reintegros. La empresa remarca que la bonificación se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la transacción y aclara que la acción es acumulable con beneficios bancarios.

También establecen límites claros respecto al uso indebido de la promoción: “PDSA se reserva el derecho a limitar, prohibir la participación o suspender la cuenta de cualquier Participante en caso de presumir la existencia de trampas, engaños, fraude o alteración en la mecánica de participación”.

El beneficio se activa pagando con QR desde la app MODO.

Los usuarios pueden acceder al reintegro pagando con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por las siguientes entidades:

Banco Santander (solo con VISA)

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

Billetera YOY

Billetera BUEPP

En Mendoza podés ir a las sucursales de Gdor. Gral. J. R. Balcarce 735, Godoy Cruz y de Avenida San Martín 6279, Luján De Cuyo.

Cómo obtener el reintegro completo de $25.000 en Jumbo

Para alcanzar el tope mensual por banco, el usuario debe realizar una compra mínima de $100.000 y pagar únicamente de manera presencial escaneando el QR de MODO. El beneficio aplica solo los martes y jueves, y no es válido para compras online ni para pagos por transferencia.

El reintegro es del 20%, por lo que para llegar a los $25.000, se requiere un gasto aproximado de $125.000 dentro del supermercado. El monto puede surgir de una única compra o de varias durante el mes, siempre dentro de los días habilitados.

Además, el usuario debe tener su cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los quince días posteriores al cierre de la promoción y no registrar mora en el banco utilizado. Una vez cumplidos estos requisitos, la bonificación se deposita automáticamente en la cuenta vinculada.