Vuelve el 25% de reintegro sin tope en Coto: cómo aprovechar el beneficio con Mercado Pago

Coto vuelve a ofrecer uno de los beneficios más llamativos para quienes buscan bajar el gasto del súper, con un 25% de reintegro sin tope al pagar mediante la app de Mercado Pago .

La promo promete convertirse en una de las más usadas de la temporada, especialmente entre quienes realizan compras grandes y buscan aprovechar los viernes para obtener un descuento directo en línea de caja.

El beneficio se aplica únicamente en sucursales físicas adheridas y contempla múltiples medios de pago habilitados dentro de la plataforma, aunque también llega acompañado de una extensa lista de exclusiones.

El beneficio estará disponible de manera exclusiva en la Argentina el viernes 27 de diciembre de 2025 , aplicando únicamente en las líneas de caja de las sucursales físicas de Coto.

La promo de Mercado Pago se aplica solo los viernes y no rige para compras en Coto Digital.

Desde la empresa se detalla que el descuento se activa al escanear el Código QR con la app de Mercado Pago , utilizando todos los medios de pago disponibles dentro de la plataforma, entre ellos dinero en cuenta, tarjetas de débito (Visa Débito, Cabal Débito, Maestro, Mastercard Débito) y tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express .

Según la comunicación oficial, el beneficio consiste en “un 25% de descuento, sin tope, sobre el precio al contado de la compra realizada a través del Código QR de Mercado Pago”. También remarcan que “el beneficio no es acumulable con otras promociones y/o descuentos vigentes en el comercio”.

La empresa aclara que “los descuentos no son válidos para compras por internet en Coto Digital”, así como tampoco aplican en pagos con tarjetas emitidas en el exterior, compras en cuotas, operaciones realizadas con tecnología NFC, órdenes de compra ni consumos abonados en dólares o euros.

El beneficio incluye múltiples medios de pago y se descuenta en el momento de la compra.

La promoción incluye además una larga lista de exclusiones, que abarcan vinos y espumantes de bodegas premium, cortes de carne específicos, pollo, leches infantiles de etapa 1 y 2, harinas, azúcares, aceites de girasol y mezcla, y toda la línea de productos de marcas como Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Aquarius, Cepita, Powerade y Monster, entre muchas otras.

Cuánto te devuelve Coto por cada compra de $100.000

El reintegro del 25% sin tope hace que cada compra represente un ahorro significativo, especialmente para quienes realizan compras grandes o aprovechan la promoción semanal. En una compra de $100.000, el usuario obtiene una devolución automática de $25.000, siempre que el pago se realice escaneando el QR de Mercado Pago y usando cualquiera de los medios de pago habilitados.

Este mecanismo permite que cada cliente pueda usar la promoción tantas veces como quiera dentro del día habilitado, sin límite en el monto total del reintegro. Para quienes organizan sus compras del mes, la diferencia se vuelve aún más notable. Por ejemplo, dos compras de $100.000 en un mismo viernes generarían un retorno total de $50.000, siempre respetando las exclusiones y condiciones del programa.