PAMI modifica la cobertura de medicamentos y reintegros para jubilados

El PAMI implementará a partir de 2026 un nuevo esquema de medicamentos , reintegros y acceso a beneficios destinado a los jubilados , con el fin de sostener el funcionamiento del sistema en un contexto económico complejo.

Por Verónica De Vita

La obra social destina cerca del 80% de su presupuesto a prestaciones médicas y compra de fármacos, por lo que busca un modelo que mantenga la cobertura esencial sin comprometer la estabilidad financiera del organismo.

El organismo explicó que “cerca del 80% del presupuesto del PAMI se destina a servicios médicos y provisión de medicamentos para jubilados” , y admitió que “el déficit persistirá en 2026” , por lo que se aplicarán nuevos criterios de acceso al subsidio total.

Requisitos para recibir medicamentos con cobertura del 100%

Los reintegros variarán según la patología y el uso de cada tratamiento.

El afiliado debe cumplir al menos uno de los criterios definidos:

Ingresos por debajo de 1,5 jubilaciones mínimas (o hasta tres si convive con una persona con discapacidad).

No tener prepaga.

Poseer solo un inmueble.

No tener vehículos de menos de 15 años ni bienes de lujo.

Acceso excepcional para quienes “destinen al menos el 15% de sus haberes al gasto en medicamentos”.

Cómo tramitar el reintegro

Para los medicamentos con cobertura parcial, los reintegros “oscilarán entre el 40% y el 80%”. El trámite se puede hacer así:

Presentar la receta médica en una farmacia de la red.

Si corresponde reintegro, la farmacia carga la operación en el sistema del PAMI.

El monto se acredita automáticamente según el porcentaje asignado a la patología.

Coberturas que no cambian

El PAMI confirmó que mantendrá la cobertura total en tratamientos complejos: diabetes, VIH, cáncer, hemofilia, hepatitis B y C, trasplantes e insuficiencia renal.

Cambios logísticos

También avanzará con la entrega de pañales a domicilio, una medida que según estimaciones “podría generar un ahorro anual cercano a 5.000 millones de pesos”, permitiendo reforzar otras prestaciones prioritarias.

El PAMI sostiene una lista amplia de medicamentos gratuitos para enfermedades crónicas, entre ellos tratamientos para hipertensión, diabetes, colesterol, antibióticos, analgésicos y fármacos oncológicos. Desde diciembre de 2025 se sumarán opciones para enfermedades respiratorias, autoinmunes y otras patologías menos frecuentes.

Medicamentos Habrá entrega domiciliaria de pañales para optimizar costos y mejorar el servicio. Archivo Los Andes

Cómo pedir los medicamentos gratis

Obtener una receta vigente, firmada y sellada por el médico. Presentarse en una farmacia adherida al PAMI. Entregar DNI y credencial para validar los datos. Retirar el medicamento sin costo si está dentro del listado cubierto.

Si el medicamento no está disponible

En caso de faltante:

La farmacia debe generar un pedido de reposición .

El plazo de entrega puede variar según la zona.

El afiliado puede consultar el estado desde la web o por teléfono.

Medicamentos con descuento

Para los fármacos no incluidos en la cobertura total, el PAMI ofrece descuentos de hasta el 70%. Son frecuentes los analgésicos, tratamientos dermatológicos y productos para salud ocular. Solo se necesita la receta correspondiente.