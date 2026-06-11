Cuánta energía diaria consume un lavarropas en invierno en Argentina

En los meses fríos de otoño-invierno, la rutina de lavado suele cambiar. La ropa pesada, las mantas y los programas del lavarropas con temperaturas más elevadas se vuelven habituales. Esto provoca que el consumo energético del electrodoméstico sea diferente al registrado durante los meses más cálidos.

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Este gasto eléctrico no lo provoca el motor como principal responsable. La realidad es que el mayor consumo suele provenir de la resistencia encargada de calentar el agua. Dependiendo del modelo, del programa seleccionado y de la frecuencia de uso, la diferencia puede ser significativa a fin de mes.

Para el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) , el consumo energético de un lavarropas varía considerablemente según la tecnología y las características del aparato.

Según la zona del país, dos hogares que realizan la misma cantidad de lavados pueden recibir facturas muy distintas al final del mes.

La principal razón es el uso de programas que necesitan agua caliente. Cuando la temperatura del agua se eleva mediante una resistencia eléctrica, el equipo necesita mucha más energía para completar el ciclo.

El gasto económico diario depende de la tarifa eléctrica vigente en cada provincia y del tipo de programa utilizado.

La mayoría de los detergentes modernos están diseñados para ofrecer buenos resultados incluso a bajas temperaturas.

Tomando como referencia los consumos habituales en Argentina durante 2026, el costo diario de un lavarropas puede oscilar entre $300 y $2.000 pesos por día cuando se realizan uno o varios ciclos de lavado.

Los hogares que utilizan programas cortos con agua fría suelen mantenerse cerca del rango más bajo. En cambio, quienes emplean agua caliente con frecuencia pueden observar incrementos considerables en el consumo mensual.

Para reducir el gasto, hay que seguir algunos consejos:

Lavar cargas completas cuando sea posible.

cuando sea posible. Utilizar programas ecológicos.

Priorizar el lavado con agua fría.

Limpiar periódicamente filtros y conductos.

y Evitar ciclos innecesariamente largos.

innecesariamente Revisar la eficiencia energética del electrodoméstico.

consumo de lavarropas WEB

El consumo eléctrico de un lavarropas en invierno puede variar notablemente según el modelo y la temperatura del agua utilizada. Mientras que un ciclo frío puede demandar apenas unas décimas de kWh, los programas calientes incrementan significativamente el gasto debido al funcionamiento de la resistencia interna.