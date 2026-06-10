Mundial 2026: cuál es el Smart TV de 55 pulgadas con descuento que conviene comprar hoy

A medida que se acerca el Mundial 2026 , las promociones en televisores empiezan a multiplicarse en las principales cadenas de electrodomésticos. Las ofertas incluyen rebajas, cuotas sin interés y beneficios adicionales en modelos de distintas marcas y sistemas operativos.

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Entre las opciones más buscadas aparecen los Smart TV de 55 pulgadas , un tamaño que suele ubicarse entre los preferidos para seguir eventos deportivos. Actualmente hay equipos con hasta 43% de descuento , con diferencias de precio y prestaciones según cada modelo.

La opción más económica relevada es el Smart TV 55" HQS LED 4K VIDAA HQS55X6500 , disponible en Megatone por $555.999 , con un 34% de descuento y un ahorro informado de $289.900.

Con un precio de $555.999 y 34% de descuento, es el modelo más económico del relevamiento entre los Smart TV de 55 pulgadas.

Entre sus principales características se destacan la resolución 4K Ultra HD , que permite visualizar imágenes con mayor nivel de detalle, y su pantalla LED de 55 pulgadas . Además, incorpora el sistema operativo VIDAA , diseñado para ofrecer una navegación ágil y acceso directo a plataformas como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y YouTube.

El modelo también incluye una garantía oficial de 12 meses y apunta a quienes buscan una alternativa accesible para disfrutar del Mundial 2026 en una pantalla de gran tamaño.

Smart TV AOC 55" 4K UHD HDR Titan

Otra alternativa es el Smart TV AOC 55 U7345/77i, publicado en Naldo por $569.999, con un 26% de descuento.

Este televisor incorpora resolución 4K UHD, tecnología HDR para mejorar el contraste y la reproducción de colores, y el sistema operativo Titan OS, que facilita el acceso a aplicaciones de streaming mediante una interfaz simple y rápida.

Naldo Este Smart TV combina resolución 4K, Dolby Atmos y Titan OS, con una rebaja del 26% sobre su precio original.

Uno de sus puntos fuertes es la tecnología Dolby Atmos, que genera un sonido envolvente en tres dimensiones para potenciar la experiencia durante transmisiones deportivas, películas y series.

Smart TV AOC 55" 4K UHD HDR Titan

El mismo modelo también se encuentra en Frávega por $579.999, con un 29% de descuento.

Según la descripción comercial, ofrece imágenes con colores vibrantes y detalles precisos gracias a su panel 4K UHD. Además, las patas metálicas aportan un diseño moderno pensado para integrarse a distintos ambientes del hogar. La combinación de Dolby Atmos y Titan OS busca brindar una experiencia completa tanto en calidad de imagen como en conectividad y entretenimiento.

Fravega La propuesta destaca por su calidad de imagen 4K, sonido envolvente y acceso rápido a plataformas de streaming.

Smart TV Sansei 55" LED 4K Google TV

Entre las promociones más agresivas aparece el Smart TV Sansei 55 pulgadas LED 4K Google TV, disponible en Mercado Libre por $597.699, con un 43% de descuento.

Este modelo incorpora una pantalla LED de 55 pulgadas con resolución 3840 x 2160 píxeles, frecuencia de actualización de 60 Hz, relación de aspecto 16:9 y tiempo de respuesta de 8 milisegundos.

Mercado Libre Con un descuento del 43%, es uno de los televisores con mayor rebaja y suma Google TV, Wi-Fi y Bluetooth integrados.

En materia de conectividad, cuenta con 4 puertos HDMI, 2 puertos USB, conexión Wi-Fi, Bluetooth, puerto de red y compatibilidad con TDA digital. Además, funciona con Google TV, permitiendo acceder a Netflix, Disney+, YouTube y Amazon Prime Video, junto con herramientas como Google Assistant, control parental, navegación web y función para compartir pantalla desde computadoras con Windows 10.

Qué tener en cuenta al elegir un Smart TV para ver el Mundial 2026

Más allá del precio y del descuento, el tamaño de pantalla es uno de los aspectos más importantes. Los modelos de 55 a 65 pulgadas suelen ser los más elegidos para seguir partidos de fútbol porque permiten apreciar mejor el movimiento de juego y los detalles de cada jugada.

También se recomienda optar por televisores con resolución 4K o Ultra HD, ya que ofrecen una imagen más definida. Además, conviene verificar que el equipo tenga funciones Smart TV, acceso a plataformas de streaming y herramientas adicionales como asistentes de voz para mejorar la experiencia de uso.