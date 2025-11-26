Vuelve el reintegro a supermercado Coto: cómo ahorrar $100.000

Descuento semanal disponible con reintegros directos al pagar con app y QR, con topes mensuales que permiten organizar compras y reducir fuerte el gasto familiar.

Coto habilitó un beneficio que permite obtener un reintegro del 30% utilizando tarjetas Macro Selecta a través de MODO. La promoción funciona únicamente los miércoles y exige pagar en un solo pago con QR dentro de las sucursales adheridas.

Con una vigencia que va de agosto 2025 a febrero 2026, la propuesta establece un tope mensual, lo que permite planificar las compras en supermercados y acumular un ahorro considerable a lo largo del período.

Cómo comprar en Coto para obtener $100.000 de reintegro El reintegro se obtiene pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta, siempre desde la App Macro o App MODO. La compra debe realizarse de manera presencial, en un solo pago y escaneando el QR disponible en las cajas. El reintegro luego se acredita en la cuenta de Banco Macro vinculada a MODO y no se combina con otras promociones.

Macro MODO La promoción es válida únicamente para consumo familiar, sin acumulación con otros beneficios. No aplica a compras online, telefónicas, pagos con NFC, cuotas ni tarjetas emitidas en el exterior. También quedan fuera operaciones mediante Mercado Pago, transferencia 3.0 u otros medios que no sean QR de MODO.

Los productos excluidos incluyen cortes de carne de novillo y ternera, pollo, pescados, electrodomésticos, rodados, neumáticos, artículos de Precios Cuidados/Esenciales, leches infantiles etapas 1 y 2, harinas, azúcar, aceites de girasol y mezcla, bebidas de Coca-Cola Company, vinos y espumantes de bodegas específicas, además de compras en patios de comida, Coto Expresso, Coto Bar, zona juegos y estacionamiento.

Cuánto gastar para llegar al tope y cuánto se puede ahorrar Para alcanzar el tope mensual de $25.000, se deben realizar compras por alrededor de $83.300, dado que el beneficio cubre el 30% del valor gastado. Si una persona mantiene ese nivel de consumo durante cuatro meses dentro del período promocional, puede acumular un ahorro cercano a $100.000. Coto En hogares donde dos personas poseen cuentas distintas y ambas cuentan con tarjetas Visa y Mastercard Macro Selecta, cada una puede activar su propio tope mensual. Esto permite duplicar el beneficio y alcanzar un ahorro total estimado en $200.000. Aprovechando los miércoles y evitando los productos excluidos, el reintegro se vuelve un apoyo directo al presupuesto mensual.