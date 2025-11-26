26 de noviembre de 2025 - 12:36

Vuelve el reintegro a supermercado Coto: cómo ahorrar $100.000

Descuento semanal disponible con reintegros directos al pagar con app y QR, con topes mensuales que permiten organizar compras y reducir fuerte el gasto familiar.

Ahorro en Coto con esta promoción pagando con Coto y Macro. 

Coto habilitó un beneficio que permite obtener un reintegro del 30% utilizando tarjetas Macro Selecta a través de MODO. La promoción funciona únicamente los miércoles y exige pagar en un solo pago con QR dentro de las sucursales adheridas.

El beneficio aplica los miércoles en comercios adheridos de todo el país.

Con una vigencia que va de agosto 2025 a febrero 2026, la propuesta establece un tope mensual, lo que permite planificar las compras en supermercados y acumular un ahorro considerable a lo largo del período.

Cómo comprar en Coto para obtener $100.000 de reintegro

El reintegro se obtiene pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta, siempre desde la App Macro o App MODO. La compra debe realizarse de manera presencial, en un solo pago y escaneando el QR disponible en las cajas. El reintegro luego se acredita en la cuenta de Banco Macro vinculada a MODO y no se combina con otras promociones.

Macro MODO

La promoción es válida únicamente para consumo familiar, sin acumulación con otros beneficios. No aplica a compras online, telefónicas, pagos con NFC, cuotas ni tarjetas emitidas en el exterior. También quedan fuera operaciones mediante Mercado Pago, transferencia 3.0 u otros medios que no sean QR de MODO.

Los productos excluidos incluyen cortes de carne de novillo y ternera, pollo, pescados, electrodomésticos, rodados, neumáticos, artículos de Precios Cuidados/Esenciales, leches infantiles etapas 1 y 2, harinas, azúcar, aceites de girasol y mezcla, bebidas de Coca-Cola Company, vinos y espumantes de bodegas específicas, además de compras en patios de comida, Coto Expresso, Coto Bar, zona juegos y estacionamiento.

Cuánto gastar para llegar al tope y cuánto se puede ahorrar

Para alcanzar el tope mensual de $25.000, se deben realizar compras por alrededor de $83.300, dado que el beneficio cubre el 30% del valor gastado. Si una persona mantiene ese nivel de consumo durante cuatro meses dentro del período promocional, puede acumular un ahorro cercano a $100.000.

Coto

En hogares donde dos personas poseen cuentas distintas y ambas cuentan con tarjetas Visa y Mastercard Macro Selecta, cada una puede activar su propio tope mensual. Esto permite duplicar el beneficio y alcanzar un ahorro total estimado en $200.000. Aprovechando los miércoles y evitando los productos excluidos, el reintegro se vuelve un apoyo directo al presupuesto mensual.

