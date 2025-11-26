Aguinaldo ANSES: cuánto se cobra en diciembre 2025 para jubilados y pensionados

La ANSES confirmó los montos del medio aguinaldo que se pagará en diciembre de 2025 para jubilados y pensionados . Con la actualización por movilidad y el bono vigente, los beneficiarios ya pueden calcular cuánto se cobra este mes.

Aguinaldo de diciembre: hasta cuándo lo pueden pagar y quiénes lo cobran

El organismo detalló que el aguinaldo se liquida como el 50% del haber más alto del semestre y se suma al pago mensual habitual. En todos los casos, el cálculo corresponde únicamente al haber previsional, sin incluir bonos.

En diciembre los haberes tendrán un aumento del 2,34% , establecido por el Decreto 274/2024 , porcentaje que supera apenas el 2,3% del IPC debido al redondeo del Indec. A pesar de este ajuste, desde ANSES señalaron que “debido al congelamiento del bono en $70.000, el incremento real respecto a noviembre será del 1,93% para jubilados de la mínima” .

La administración también aclaró que “Anses calcula el aguinaldo únicamente sobre el haber previsional, sin considerar el bono” , una precisión clave para determinar el monto final que se deposita en diciembre.

ANSES definió fechas de cobro según terminación de DNI, entre el 9 y el 23 de diciembre.

Jubilación mínima del SIPA Haber: $340.879,59 Aguinaldo: $170.439,79 Total con bono: $581.319,38

Jubilación máxima Haber: $2.304.138,53 Aguinaldo: $1.152.069,27 Total: $3.456.207,80

PUAM Haber: $272.703,67 Aguinaldo: $136.351,83 Total con bono: $479.055,50

PNC por Invalidez Haber: $238.615,71 Aguinaldo: $119.307,86 Total con bono: $427.923,57

PNC por Vejez Haber: $238.615,71 Aguinaldo: $119.307,86 Total con bono: $427.923,57

Madres de siete hijos o más Haber: $340.879,59 Aguinaldo: $170.439,79 Total con bono: $581.319,38

Calendario de pago del aguinaldo ANSES en diciembre 2025

El pago del medio aguinaldo se acreditará entre el 9 y el 23 de diciembre, según la terminación del DNI. No se requieren trámites adicionales, ya que la acreditación es automática en la cuenta bancaria habitual.

PNC

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Haberes mínimos

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados ANSES.jpg Las PNC, la PUAM y las jubilaciones del SIPA reciben aumentos y el bono vigente.

Haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Aguinaldo y el bono en los ingresos de fin de año

El cobro conjunto del haber mensual, el medio aguinaldo y el bono extraordinario refuerza los ingresos de los adultos mayores en un mes de fuertes gastos. Para quienes perciben la mínima, esta combinación eleva el total a más de $580.000, lo que representa el ingreso más alto del año.

En las prestaciones medias y altas, el aguinaldo permite recomponer parte del poder adquisitivo perdido en meses previos, mientras que para los titulares de las PNC, el bono fija un piso que atenúa el efecto del aumento acotado por movilidad.