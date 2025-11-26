26 de noviembre de 2025 - 09:22

Aguinaldo ANSES: cuánto se cobra en diciembre 2025 para jubilados y pensionados

ANSES paga en diciembre 2025 el medio aguinaldo junto al haber mensual y el bono. Jubilados y pensionados ya conocen los montos y el calendario de cobro.

El medio aguinaldo se calcula sobre el haber más alto del semestre y se acredita junto al pago habitual.

El medio aguinaldo se calcula sobre el haber más alto del semestre y se acredita junto al pago habitual.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La ANSES confirmó los montos del medio aguinaldo que se pagará en diciembre de 2025 para jubilados y pensionados. Con la actualización por movilidad y el bono vigente, los beneficiarios ya pueden calcular cuánto se cobra este mes.

Leé además

El cálculo toma como base la remuneración más alta del segundo semestre.

Aguinaldo de diciembre: hasta cuándo lo pueden pagar y quiénes lo cobran

Por Redacción Economía
Empleadas domésticas recibirán un bono de entre $2.000 y $3000 según la categoría

Aumento confirmado para empleadas domésticas: cuál es el monto en diciembre

Por Redacción Economía

El organismo detalló que el aguinaldo se liquida como el 50% del haber más alto del semestre y se suma al pago mensual habitual. En todos los casos, el cálculo corresponde únicamente al haber previsional, sin incluir bonos.

¿Cuánto se cobra de aguinaldo en ANSES este diciembre 2025?

En diciembre los haberes tendrán un aumento del 2,34%, establecido por el Decreto 274/2024, porcentaje que supera apenas el 2,3% del IPC debido al redondeo del Indec. A pesar de este ajuste, desde ANSES señalaron que “debido al congelamiento del bono en $70.000, el incremento real respecto a noviembre será del 1,93% para jubilados de la mínima”.

Créditos ANSES.jpg
ANSES defini&oacute; fechas de cobro seg&uacute;n terminaci&oacute;n de DNI, entre el 9 y el 23 de diciembre.

ANSES definió fechas de cobro según terminación de DNI, entre el 9 y el 23 de diciembre.

La administración también aclaró que “Anses calcula el aguinaldo únicamente sobre el haber previsional, sin considerar el bono”, una precisión clave para determinar el monto final que se deposita en diciembre.

Montos confirmados para cada prestación

  • Jubilación mínima del SIPA

    Haber: $340.879,59

    Aguinaldo: $170.439,79

    Total con bono: $581.319,38

  • Jubilación máxima

    Haber: $2.304.138,53

    Aguinaldo: $1.152.069,27

    Total: $3.456.207,80

  • PUAM

    Haber: $272.703,67

    Aguinaldo: $136.351,83

    Total con bono: $479.055,50

  • PNC por Invalidez

    Haber: $238.615,71

    Aguinaldo: $119.307,86

    Total con bono: $427.923,57

  • PNC por Vejez

    Haber: $238.615,71

    Aguinaldo: $119.307,86

    Total con bono: $427.923,57

  • Madres de siete hijos o más

    Haber: $340.879,59

    Aguinaldo: $170.439,79

    Total con bono: $581.319,38

Calendario de pago del aguinaldo ANSES en diciembre 2025

El pago del medio aguinaldo se acreditará entre el 9 y el 23 de diciembre, según la terminación del DNI. No se requieren trámites adicionales, ya que la acreditación es automática en la cuenta bancaria habitual.

PNC

  • DNI 0 y 1: 9 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 10 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 11 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 12 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Haberes mínimos

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 11 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 12 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 15 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados ANSES.jpg
Las PNC, la PUAM y las jubilaciones del SIPA reciben aumentos y el bono vigente.

Las PNC, la PUAM y las jubilaciones del SIPA reciben aumentos y el bono vigente.

Haberes superiores a la mínima

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Aguinaldo y el bono en los ingresos de fin de año

El cobro conjunto del haber mensual, el medio aguinaldo y el bono extraordinario refuerza los ingresos de los adultos mayores en un mes de fuertes gastos. Para quienes perciben la mínima, esta combinación eleva el total a más de $580.000, lo que representa el ingreso más alto del año.

En las prestaciones medias y altas, el aguinaldo permite recomponer parte del poder adquisitivo perdido en meses previos, mientras que para los titulares de las PNC, el bono fija un piso que atenúa el efecto del aumento acotado por movilidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ANSES definió las fechas de cobro del aguinaldo para todos los titulares del sistema previsional.

Aguinaldo para jubilados y pensionados de ANSES: cuándo y cuánto cobran

Por Redacción Economía
El aumento del 2,34% impactará en jubilaciones, PNC y PUAM.

Aumento, bono y aguinaldo de ANSES: que jubilados y pensionados cobrarán $581.319 en diciembre

Por Redacción Economía
ARCA sumó nuevos canales online para facilitar el control de pagos atrasados..

Monotributo: cómo cancelar pagos atrasados y saber si te figura deuda en ARCA

Por Redacción Economía
Las tasas libres generan una competencia directa entre bancos.

Plazo fijo: qué banco paga más por depositar $2.000.000 a 30 días este miércoles 26 de noviembre

Por Melisa Sbrocco