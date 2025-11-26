El Gobierno definirá por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil

La Central de Trabajadores solicitó $553.000 a partir de abril de 2026, mientras que empresarios proponen $349.000.

El Gobierno nacional anunció hoy, en el Consejo de Salario, que definirá el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por decreto, ante la falta de acuerdo entre las partes presentes.

Las dos CTA mostraron diferencias al solicitar un aumento: según información a los que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la Central de Trabajadores, al igual que la CGT, solicitó $553.000, a partir de abril de 2026, y la CTA – Autónoma $736.000 pesos, “por encima de la línea de indigencia”.

Mientras tanto, empresarios proponen $326.000 ahora y 349.000 en abril del próximo año.

Salario Mínimo Vital y Móvil Organizaciones sociales, gremiales y piqueteras realizaron hoy una movilización a la Secretaría de Trabajo de la Nación NA “Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial.”, informaron desde CTA – A.

Por su parte, el secretario general, Hugo "Cachorro" Godoy, sostuvo que la gestión de Milei, en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo “decida por decreto” con el “despotismo” que maneja desde el comienzo de su mandato.