Modernizan el programa Enlace para impulsar la capacitación y la inserción laboral

El Gobierno provincial incrementa aportes, mejora los controles y agiliza la articulación con el sector privado para fortalecer la empleabilidad.

El Ministerio de Producción de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, oficializó la actualización del programa Enlace (Entrenamiento Laboral Certificado) a través del decreto reglamentario 2496. La medida incorpora mejoras orientadas a modernizar esta herramienta de formación e inserción laboral, una de las más utilizadas por el sector productivo provincial para profesionalizar recursos humanos.

Desde su implementación, Enlace se consolidó como un programa clave para acompañar los procesos de entrenamiento en empresas y facilitar la incorporación de nuevos talentos. La actualización normativa busca adecuarlo a las necesidades actuales del mercado laboral y potenciar la articulación público–privada, un eje central de su funcionamiento.

image Aumento en los aportes Entre las principales modificaciones se destaca un incremento sustancial en los aportes del Estado provincial y de las empresas adheridas. Los montos pueden alcanzar hasta el 85% del salario mínimo vital y móvil, según el perfil y los requisitos que cumpla cada participante. Este ajuste apunta a mantener la competitividad y la sostenibilidad del programa, haciéndolo más atractivo tanto para quienes buscan mejorar su empleabilidad como para las firmas que requieren personal en formación.

El decreto también introduce mejoras en la trazabilidad y el seguimiento de los entrenamientos, con responsabilidades y plazos definidos para cada actor involucrado. Asimismo, refuerza la coordinación con el sector privado y con las oficinas de empleo municipales, con el objetivo de lograr un funcionamiento más eficiente en todo el territorio provincial.

Otro de los avances es la optimización de los procesos administrativos vinculados a la aprobación de proyectos, capacitaciones y certificaciones, lo que permitirá acortar tiempos y facilitar la participación de empresas y postulantes.