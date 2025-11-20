Mendoza reforzó su agenda productiva en las Jornadas de la Cepal en Chile

La provincia participó en las Jornadas de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo de la Argentina, realizadas en la sede de la Cepal, en Santiago.

La provincia participó en las Jornadas de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo de la Argentina, realizadas en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile. El encuentro reunió a autoridades de 17 provincias, organismos internacionales de crédito y especialistas en competitividad y crecimiento territorial.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, representó a Mendoza en la actividad organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Cepal. También participaron el embajador argentino en Chile, Jorge Faurie; representantes de la FAO y delegados del BID, CAF y BNDES.

La jornada se enfocó en intercambiar experiencias y explorar alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos vinculados a logística, infraestructura y productividad regional. Cada provincia presentó su cartera de iniciativas y evaluó mecanismos disponibles para impulsar cadenas de valor y procesos de reconversión productiva.

20251118_124252890_iOS Articulación público-privada Respecto del rol de Mendoza en este espacio, Vargas Arizu destacó la relevancia de fortalecer la articulación público-privada. “El principal aprendizaje que dejan estas jornadas es la importancia de promover los clúster productivos. Cuando empresarios y productores de un mismo sector se organizan, comparten problemáticas y generan soluciones comunes, el Gobierno puede acompañar ese proceso y potenciarlo. No se trata de reemplazar al sector privado, sino de facilitar que esas soluciones sucedan”, planteó.

El ministro subrayó además la necesidad de consolidar la credibilidad para acceder a financiamiento externo: “Contamos con banca nacional e institucional -como el BID, el CFI y otros organismos multilaterales- que pueden financiar el desarrollo siempre que exista credibilidad. Por eso es fundamental hacer los deberes hacia adentro: ordenar la economía, generar confianza y mejorar la productividad”.