Cerraron el Cerro de la Gloria por el evento oficial encabezado por Luis Petri: hasta cuándo

El Parque General San Martín informó que la restricción comenzó este jueves y regirá la medida hasta mañana. El ministro de Defensa, Luis Petri, estará al frente del acto.

El ministro de Defensa, Luis Petri, junto con un grupo de granaderos.

El ministro de Defensa, Luis Petri, junto con un grupo de granaderos.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El acceso al Cerro de la Gloria de Mendoza estará cerrado de manera temporal debido a un evento oficial por la creación del Destacamento de Granaderos a Caballo “Ejército de los Andes”. Las restricciones comenzaron este jueves y continuarán durante toda la jornada no laborable del viernes.

El ministro de Defensa, Luis Petri, será el encargado de inaugurar el nuevo Destacamento Permanente en la provincia de Mendoza. Con esta incorporación, la provincia se convertirá en el tercer destacamento de Granaderos a Caballo del interior del país, sumándose a las sedes de Santa Fe y Corrientes.

Dicho destacamento comenzará a operar con una dotación de un total de 20 soldados de infantería, entre ellos, 15 procedentes de la provincia de Mendoza que completaron su formación y servicio en Buenos Aires antes de ser destinados a la provincia.

Según informa el comunicado oficial de El Parque General San Martín, publicado por el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, este jueves 20 de noviembre, desde las 13, comenzó la interrupción del ingreso vehicular para permitir el armado del evento.

En tanto, este viernes 21 el cierre es total y se mantendrá así hasta que finalicen las actividades oficiales y se complete el desarme de la estructura montada para la ceremonia. Las autoridades recomendaron evitar la zona y optar por caminos alternativos hasta que se normalice el acceso.

