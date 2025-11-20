Dalma y Giannina Maradona piden la detención preventiva de la exjueza Julieta Makintach

Tras ser destituida como jueza y perder sus fueros, los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de Dalma y Gianinna Maradona en la causa por la muerte de su padre, han solicitado la detención preventiva de Julieta Makintach.

La jueza Makintach habló del documental de Diego Maradona y volvió a afirmar que "no existió"

Revelan los chats de la jueza Makintach con sus colegas del tribunal tras la polémica por el documental

El requerimiento fue presentado este jueves ante el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli. Dicha presentación se realizó en el marco de una audiencia donde se trataba el pedido de recusación de Makintach a los fiscales que investigaron el escándalo del documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Los letrados fundamentaron su pedido en los riesgos procesales, específicamente el peligro de elusión (fuga) y el entorpecimiento probatorio.

En el escrito presentado, los abogados explicaron que la investigación ha revelado "conductas inequívocas de perturbación de testigos, actos directos de intimidación, tentativa de manipulación del relato testimonial y comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves” por parte de Makintach. Por ello, consideran que la detención preventiva es la medida cautelar más adecuada y proporcional a los riesgos.

Los abogados sostienen que “la gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz”.

Un modus operandi sistemático

Los representantes de las hijas de Maradona afirmaron que estas acciones no son hechos aislados, sino que configuran un "modus operandi orientado a manipular, condicionar y amedrentar a quienes aportan prueba esencial”.

Entre los episodios de intimidación señalados se mencionó el envío de mensajes intimidatorios a la custodia policial Malen Tattí Romero inmediatamente después de que esta declarara en su contra. También se registró un contacto impropio con la médica esteticista María Eva Soledad Pereyra, a quien -acusaron- Makintach habría intentado influir en su testimonio tras enviarle material audiovisual relacionado con la causa. La actitud de Makintach con los periodistas que cubrieron el caso también fue objeto de mención.

Julieta Makintach está imputada en el expediente judicial por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.