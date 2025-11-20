Una médica mostró el momento de tensión que vivió luego de caer 12 pisos en un ascensor: "Estoy asustada"

El lunes pasado una joven médica vivió un impactante episodio dentro de un ascensor en un edificio ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba. Cuando intentaba bajar desde el piso 12, el elevador tuvo una falla en el trayecto y resultó en un accidente

Susto en un edificio de Ciudad: se desplomó un ascensor con seis personas a bordo

La mujer, identificada como Michelle Figueroas, se encontraba sola dentro del ascensor y después del accidente contó lo sucedido mientras grababa con su celular.

“Se cayó el ascensor del edificio. Estaba bajando desde el piso doce y desde el piso once, diez, más o menos, empezó a bajar superrápido. Chocó contra el menos uno, supongo que es. No tenemos subsuelo, pero bajó de la planta baja. Se sintió el golpe muy fuerte. Se corrieron los espejos, se rompió el techo, se rompió por todos lados del ascensor”, relató en el video que compartió a través de su cuenta de TikTok .

Acostada en el piso tras el fuerte impacto, la joven admitió: “Me golpeé. Estoy acostada en el piso porque me duele la columna. Esperando lleguen los bomberos, la policía, los técnicos, alguien para sacarme. No sé qué hacer, no sé a quién llamar. Ya están todos los vecinos intentando abrir, pero no pueden abrir la puerta”.

El video lo grabé AYER en el momento que estuve 45 min encerrada y recién hoy decidí compartirlo. Cada uno reacciona distinto en una emergencia, yo intenté mantener la calma como pude porque no sabía cuando iba a salir o si iba a salir caminando. Si a algunos les molesta que yo haya filmado, imaginate lo que me molesta a mí que el ascensor haya caído. Cada uno con sus prioridades. Lo que me pasó fue en Chacabuco 660

La joven especialista se sinceró y mostró su desconcierto ante la situación, revelando lo difícil de actuar en una situación así tras el susto. “Yo soy médica, pero cuando le pasa a uno, se le nubla la mente”.

Incapaz de salir por sus propios medios y con muy poca señal en su celular, la mujer relató lo que estaba experimentando en ese instante. Seguía tendida y sin poder moverse, concentrada en permanecer lo más quieta posible.

“Solamente estoy acostada, inmovilizada, intentando no mover mucho lumbar y rodillas, que es lo que más me duele. No tengo señal. No sé cuándo iré a subir estos videos o a quién mostrárselos. Me hice bosta, el ascensor se hizo bosta y estoy asustada”, cerró en su publicación.

Finalmente, gracias a la rápida comunicación entre los residentes del edificio, varios de ellos lograron abrir la puerta del ascensor para auxiliarla, según informó La Voz. Además, la gravedad de la situación hizo que los servicios de emergencia llegaran al lugar poco después. Tras recibir la llamada al 911, se presentaron agentes policiales y personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR).