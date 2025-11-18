18 de noviembre de 2025 - 15:01

Murió un nene de 9 años tras caer por el hueco de un ascensor

La tragedia ocurrió este martes en el barrio porteño de Flores.

Un nene de 9 años murió luego de caer por el hueco de un ascensor en el barrio porteño de Flores, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

El hecho se registró pasado el mediodía en un edificio de 10 pisos y planta baja ubicado en la avenida Avellaneda al 2400, donde Bomberos de la Ciudad concurrieron para salvar a un menor que cayó hasta el subsuelo.

Una unidad de la colectividad judía, conocida como Jevra Hatzalah, asistió al damnificado hasta que arribó personal del SAME.

Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y luego trasladaron al paciente al Hospital Teodoro Álvarez, nosocomio en el que falleció como consecuencia de politraumatismos y un paro cardíaco.

Noticia en desarrollo

