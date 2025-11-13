Al estilo Chernobyl: la nueva serie sobre el "Titanic polaco" que está en Netflix y tiene 5 episodios

Netflix suma a su catálogo una de las producciones europeas más impactantes del 2025. Se trata de una miniserie polaca que combina el rigor histórico con una atmósfera sombría y claustrofóbica, similar a la exitosa serie " Chernobyl" (HBO) sobre el accidente nuclear de 1986 en plena era del comunismo soviético.

“ Heweliusz ”, dirigida por Jan Holoubek y escrita por Kacper Bajon, es la serie sobre el "Titanic polaco" rápidamente se posicionó entre los títulos más vistos de la plataforma de la N roja . Inspirada en hechos reales, cuenta con solo cinco capítulos de poco más de una hora cada uno.

La producción recrea el naufragio del ferry Jan Heweliusz, ocurrido en 1993 en el mar Báltico , durante un viaje entre Polonia y Suecia.

En la madrugada del 14 de enero, alrededor de las 2.40, el Heweliusz se encontraba en la costa de la isla alemana de Rügen cuando empezó a sentir los efectos del ciclón. Vientos de hasta 180 kilómetros por hora y olas de 6 metros lo golpeaban de lleno.

Lo que debía ser una travesía de rutina terminó en catástrofe cuando una tormenta brutal, sumada a desperfectos mecánicos y malas decisiones humanas, provocó el hundimiento de la embarcación.

El saldo fue de 56 víctimas fatales y una investigación que dejó al descubierto graves negligencias por parte de la empresa naviera y las autoridades marítimas.

Con una estética fría y precisa, “Heweliusz” logra transmitir el dramatismo del desastre y las secuelas emocionales que dejó en las familias de las víctimas. El guion no se limita al naufragio en sí, sino que profundiza en la lucha por la verdad, las irregularidades en la gestión del viaje y la falta de respuestas oficiales, temas que resuenan todavía en la memoria colectiva de Polonia.

El elenco, encabezado por Magdalena Róczka, Micha urawski, Justyna Wasilewska y Borys Szyc, ofrece interpretaciones cargadas de realismo. A esto se suma una producción ambiciosa con más de 3 mil extras y una recreación técnica minuciosa del barco y del temporal que selló su destino.