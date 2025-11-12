La comedia con capítulos de 20 minutos que llegó a Netflix y se puede maratonear en familia

La serie ya está entre lo más visto en Argentina y recupera a un icónico personaje.

Llegó a Netflix una comedia para reír y ver en familia

“Young Sheldon” explora la infancia de Sheldon Cooper, el genio excéntrico y entrañable que marcó a toda una generación de fanáticos de la comedia. Muestra la vida de su versión de 9 años en Texas, a fines de los años 80 y principios de los 90. Un niño superdotado con una mente brillante y cero habilidades sociales que intenta adaptarse a un entorno que pocas veces comprende su inteligencia ni su forma particular de ver el mundo.

Embed - Young Sheldon | Trailer Con la participación del actor de “The Big Bang Theory” Creada por Chuck Lorre y Steven Molaro, los mismos productores detrás de "The Big Bang Theory", la serie se estrenó en 2017 y tiene como protagonista a Iain Armitage, acompañado por Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord y Annie Potts. Jim Parsons, quien interpretó a Sheldon adulto, participa como narrador y productor ejecutivo, conectando directamente ambas historias.

A diferencia del ritmo acelerado de la sitcom original, "Young Sheldon" apuesta por un tono más cálido y familiar. Mezcla humor, emoción y reflexión para mostrar las relaciones del pequeño con su madre, su padre, sus hermanos y su abuela "Meemaw".

Las dos versiones de Sheldon Cooper, el protagonista de la serie que ya está en Netflix. Las dos versiones de Sheldon Cooper, el protagonista de la serie que ya está en Netflix. gentileza Desde su llegada a Netflix Argentina, las siete temporadas disponibles se posicionaron rápidamente en el top 5 del ranking semanal. Su encanto nostálgico, su humor accesible y el carisma de su protagonista la convirtieron en una opción ideal para ver en familia o maratonear sin culpa.