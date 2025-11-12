12 de noviembre de 2025 - 11:05

La comedia con capítulos de 20 minutos que llegó a Netflix y se puede maratonear en familia

La serie ya está entre lo más visto en Argentina y recupera a un icónico personaje.

Llegó a Netflix una comedia para reír y ver en familia

Llegó a Netflix una comedia para reír y ver en familia

“Young Sheldon” explora la infancia de Sheldon Cooper, el genio excéntrico y entrañable que marcó a toda una generación de fanáticos de la comedia. Muestra la vida de su versión de 9 años en Texas, a fines de los años 80 y principios de los 90. Un niño superdotado con una mente brillante y cero habilidades sociales que intenta adaptarse a un entorno que pocas veces comprende su inteligencia ni su forma particular de ver el mundo.

Con la participación del actor de “The Big Bang Theory

Creada por Chuck Lorre y Steven Molaro, los mismos productores detrás de "The Big Bang Theory", la serie se estrenó en 2017 y tiene como protagonista a Iain Armitage, acompañado por Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord y Annie Potts. Jim Parsons, quien interpretó a Sheldon adulto, participa como narrador y productor ejecutivo, conectando directamente ambas historias.

A diferencia del ritmo acelerado de la sitcom original, "Young Sheldon" apuesta por un tono más cálido y familiar. Mezcla humor, emoción y reflexión para mostrar las relaciones del pequeño con su madre, su padre, sus hermanos y su abuela "Meemaw".

Desde su llegada a Netflix Argentina, las siete temporadas disponibles se posicionaron rápidamente en el top 5 del ranking semanal. Su encanto nostálgico, su humor accesible y el carisma de su protagonista la convirtieron en una opción ideal para ver en familia o maratonear sin culpa.

Con risas, ternura e ingenio, "Young Sheldon" permite redescubrir los orígenes del científico más sarcástico de la televisión y entender cómo se formó esa mente brillante que hizo historia en "The Big Bang Theory".

