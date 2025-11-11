Pluribus: cómo es y dónde ver la nueva serie del creador de Breaking Bad que todos recomiendan

Del creador de “Breaking Bad”, Vince Gilligan, llegó una nueva serie a Apple TV que se aleja del universo criminal que lo consagró para explorar un relato con tintes de ciencia ficción psicológica . Con una gran expectativa por parte del público, que tenía la vara bien alta tras “Better Call Saul” , la respuesta fue positiva.

Se trata de “Pluribus” , el reconocido showrunner dejó de lado el thriller y las actividades ilegales para centrarse en algo más abstracto: la condición humana y los dilemas éticos que atraviesan a la sociedad contemporánea. Ya disponible, la primera temporada está conformada por nueve episodios, con estrenos semanales programados hasta el 26 de diciembre.

Gilligan definió a la serie como una historia sobre alguien que intenta actuar correctamente, incluso cuando no encuentra motivos para hacerlo. La ironía de la premisa quedó plasmada en una frase que acompaña la promoción del proyecto: “La persona más miserable de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad”.

La ficción se sitúa en una versión alternativa de Albuquerque (EE.UU.) . Allí, un virus comienza a propagarse y provoca que las personas infectadas experimenten un estado de felicidad absoluta. La ausencia de conflictos y tensiones convierte a la comunidad en un conjunto homogéneo y manipulable, donde la individualidad y las propias decisiones dejan de tener peso.

En ese escenario, Carol Sturka, una escritora interpretada por Rhea Seehorn ("Better Call Saul") , se descubre inmune al contagio. Su aislamiento, primero vivido como un problema personal, se vuelve clave para intentar comprender qué hay detrás de esta transformación social y cuáles podrían ser sus consecuencias a largo plazo.

Además del protagónico de Seehorn, el elenco reúne a Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga, Miriam Shor, Samba Schutte, Jennifer Bravo y McKenzie Scott. Varios miembros del equipo creativo que trabajaron con Gilligan en su universo previo también se sumaron a esta nueva producción.

Crítica positiva y segunda temporada lista para "Pluribus"

Antes de llegar al catálogo de Apple TV, la plataforma ya había renovado la serie para una segunda temporada, una señal de confianza que no suele concederse sin haber visto la respuesta de la audiencia.

Tras su debut, "Pluribus" obtuvo una recepción crítica sumamente positiva, alcanzando el 100% de aprobación inicial en Rotten Tomatoes y ganándose comentarios elogiosos de medios internacionales como BBC y The Hollywood Reporter, que la señalan como uno de los estrenos más destacados del 2025.