9 de septiembre de 2025 - 12:58

Arrestaron a "Tuco" de Breaking Bad por agredir a una vecina durante una discusión

El actor fue detenido tras una pelea con vecinas en su barrio. Antes de quedar en libertad pasó cinco horas en la cárcel.

Arrestaron a Raymond Cruz, el actor que interpretó a “Tuco Salamanca” en Breaking Bad.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Este lunes, un escándalo policial llevó a que un famoso actor de la exitosa serie Breaking Bad pasara varias horas detenido tras un altercado con vecinas de su barrio.

Se trata del actor Raymond Cruz, recordado por su papel de Tuco Salamanca. Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles, fue acusado de un delito menor de agresión tras una discusión con una mujer. El oficial David Cuellar explicó a la revista People que, durante la disputa, el actor supuestamente la roció con agua.

La versión del representante del actor

El representante de Cruz, Raphael Berko, brindó su versión de lo ocurrido. Contó que el actor estaba lavando su auto frente a su casa cuando una minivan con tres mujeres se estacionó demasiado cerca.

Al pedirles que movieran el vehículo, comenzaron a filmarlo con sus teléfonos. Mientras el actor seguía limpiando su vehículo con la manguera, parte del agua alcanzó al otro vehículo.

“Él empezó a limpiar el coche y luego empezaron a grabarlo. Pidió que no lo grabaran y cuando se dio vuelta para hablarles, seguía rociando el auto con la manguera. Parte del agua llegó a la parte delantera del otro coche y, créase o no, una de ellas llamó a la Policía”, relató Berko.

Raymond Cruz fue esposado y trasladado a la comisaría, donde permaneció alrededor de cinco horas detenido. “Raymond está muy agradecido con el personal del Departamento de Policía de Los Ángeles, porque todos fueron muy amables y le dieron tranquilidad”, agregó su representante.

De acuerdo con el portal TMZ, fue liberado bajo su propia responsabilidad y deberá comparecer ante la corte el 1 de octubre, donde enfrentará cargos menores de agresión y heridas leves.

