No es "Marley y yo": la película sobre la vida de un perro que emocionó a todos en Netflix

No es “Marley y yo”, pero va por el mismo camino. Netflix sumó una película a su catálogo sobre el vínculo de un hombre y su perro que está entre lo más visto de la plataforma en Argentina. Una hermosa película que invita a reflexionar sobre la fidelidad de una mascota y su rol en la familia.
“Mi amigo Enzo” se llama la película, estrenada en 2019, que dura más de dos horas y cuenta con las actuaciones de Milo Ventimiglia y Amanda Seyfried. Mientras que el reconocido Kevin Costner le dio la voz al verdadero protagonista, el perro de esta historia un labrador color manteca.
Enzo, el amigo de todos
La historia está narrada desde la perspectiva de Enzo, un perro labrador que, inspirado por su dueño amante del automovilismo, cree firmemente en la reencarnación y en la posibilidad de volver como humano. Su compañero de vida es Denny Swift, un piloto de carreras que enfrenta desafíos tanto dentro de las pistas como en su vida personal: el amor, la paternidad y la pérdida.
Con una mirada tierna y filosófica, Enzo relata cómo lo acompañó en cada etapa, convencido de que, al igual que en una carrera bajo la lluvia, la clave de la vida es aprender a tomar cada curva con paciencia y coraje.
"Mi amigo Enzo" está basada en un best seller
“Mi amigo Enzo” está inspirada en la novela “The Art of Racing in the Rain”(El arte de conducir bajo la lluvia), escrita por el estadounidense Garth Stein y publicada en 2008. El libro, narrado desde la perspectiva de Enzo, combina ternura, filosofía y drama a través de una historia profundamente humana.
Su originalidad radica en dar voz a un animal que observa y comprende el mundo con una mirada distinta, convirtiéndose en un relato emotivo y lleno de enseñanzas.
La obra fue un verdadero fenómeno editorial: se mantuvo durante más de 150 semanas en la lista de best sellers del New York Times, vendió millones de ejemplares y se tradujo a más de 30 idiomas.