9 de septiembre de 2025 - 10:55

No es "Marley y yo": la película sobre la vida de un perro que emocionó a todos en Netflix

El filme, basado en un best seller, está narrado con la voz de Kevin Costner y con actuaciones de Milo Ventimiglia y Amanda Seyfried.

La película de Netflix que enganchó al público argentino.

La película de Netflix que enganchó al público argentino.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

No es “Marley y yo”, pero va por el mismo camino. Netflix sumó una película a su catálogo sobre el vínculo de un hombre y su perro que está entre lo más visto de la plataforma en Argentina. Una hermosa película que invita a reflexionar sobre la fidelidad de una mascota y su rol en la familia.

Leé además

Álvaro Morte interpreta a Rafael Salazar en la miniserie de Netflix.

En 3 capítulos: actor de "La casa de papel" protagoniza una serie en Netflix con violentas desapariciones

Por Redacción Espectáculos
La película de terror de Netflix que tiene a todos a los gritos.

La película india de terror mitológico que aterroriza a todos en Netflix y dura más de 2 horas

Por Redacción Espectáculos

“Mi amigo Enzo” se llama la película, estrenada en 2019, que dura más de dos horas y cuenta con las actuaciones de Milo Ventimiglia y Amanda Seyfried. Mientras que el reconocido Kevin Costner le dio la voz al verdadero protagonista, el perro de esta historia un labrador color manteca.

Enzo, el amigo de todos

La historia está narrada desde la perspectiva de Enzo, un perro labrador que, inspirado por su dueño amante del automovilismo, cree firmemente en la reencarnación y en la posibilidad de volver como humano. Su compañero de vida es Denny Swift, un piloto de carreras que enfrenta desafíos tanto dentro de las pistas como en su vida personal: el amor, la paternidad y la pérdida.

Embed - MI AMIGO ENZO | Primer Tráiler Doblado | Próximamente - Solo en cines

Con una mirada tierna y filosófica, Enzo relata cómo lo acompañó en cada etapa, convencido de que, al igual que en una carrera bajo la lluvia, la clave de la vida es aprender a tomar cada curva con paciencia y coraje.

"Mi amigo Enzo" está basada en un best seller

“Mi amigo Enzo” está inspirada en la novela “The Art of Racing in the Rain”(El arte de conducir bajo la lluvia), escrita por el estadounidense Garth Stein y publicada en 2008. El libro, narrado desde la perspectiva de Enzo, combina ternura, filosofía y drama a través de una historia profundamente humana.

La película está inspirada en la novela "The Art of Racing in the Rain"(El arte de conducir bajo la lluvia) de Garth Stein.
La película está inspirada en la novela “The Art of Racing in the Rain”(El arte de conducir bajo la lluvia) de Garth Stein.

La película está inspirada en la novela “The Art of Racing in the Rain”(El arte de conducir bajo la lluvia) de Garth Stein.

Su originalidad radica en dar voz a un animal que observa y comprende el mundo con una mirada distinta, convirtiéndose en un relato emotivo y lleno de enseñanzas.

La obra fue un verdadero fenómeno editorial: se mantuvo durante más de 150 semanas en la lista de best sellers del New York Times, vendió millones de ejemplares y se tradujo a más de 30 idiomas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con la segunda temporada aún activa en Netflix, surgen dudas sobre la continuación de la serie. 

Netflix confirma la tercera temporada de "Mi vida con los chicos Walter": ¿será la última?

Por Redacción Espectáculos
Lindsay Lohan sigue posicionada en Netflix con una película de hace casi 3 años.

La película que oculta Netflix y tiene a Lindsay Lohan como protagonista

Por Agustín Zamora
La película coreana de Netflix que enganchó a los adolescentes.

La nueva película coreana en Netflix sobre un romance adolescente y un misterioso pasado

Por Redacción Espectáculos
Llegó a Netflix una nueva película de vikingos con Anya Taylor-Joy.

La película de vikingos con Anya Taylor-Joy que llegó a Netflix y nadie quiere perderse

Por Redacción Espectáculos