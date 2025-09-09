No es "Marley y yo": la película sobre la vida de un perro que emocionó a todos en Netflix

El filme, basado en un best seller, está narrado con la voz de Kevin Costner y con actuaciones de Milo Ventimiglia y Amanda Seyfried.

No es “Marley y yo”, pero va por el mismo camino. Netflix sumó una película a su catálogo sobre el vínculo de un hombre y su perro que está entre lo más visto de la plataforma en Argentina. Una hermosa película que invita a reflexionar sobre la fidelidad de una mascota y su rol en la familia.

“Mi amigo Enzo” se llama la película, estrenada en 2019, que dura más de dos horas y cuenta con las actuaciones de Milo Ventimiglia y Amanda Seyfried. Mientras que el reconocido Kevin Costner le dio la voz al verdadero protagonista, el perro de esta historia un labrador color manteca.

Enzo, el amigo de todos La historia está narrada desde la perspectiva de Enzo, un perro labrador que, inspirado por su dueño amante del automovilismo, cree firmemente en la reencarnación y en la posibilidad de volver como humano. Su compañero de vida es Denny Swift, un piloto de carreras que enfrenta desafíos tanto dentro de las pistas como en su vida personal: el amor, la paternidad y la pérdida.

Embed - MI AMIGO ENZO | Primer Tráiler Doblado | Próximamente - Solo en cines Con una mirada tierna y filosófica, Enzo relata cómo lo acompañó en cada etapa, convencido de que, al igual que en una carrera bajo la lluvia, la clave de la vida es aprender a tomar cada curva con paciencia y coraje.

"Mi amigo Enzo" está basada en un best seller “Mi amigo Enzo” está inspirada en la novela “The Art of Racing in the Rain”(El arte de conducir bajo la lluvia), escrita por el estadounidense Garth Stein y publicada en 2008. El libro, narrado desde la perspectiva de Enzo, combina ternura, filosofía y drama a través de una historia profundamente humana.