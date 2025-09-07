La película que oculta Netflix y tiene a Lindsay Lohan como protagonista

Mientras Otro viernes de locos rompe récords, la actriz sigue siendo de las más elegidas en el gigante del streaming.

Lejos de quedarse en las sombras de la desgracia como sucedió con numerosas estrellas de su generación, Lindsay Lohan decidió darse una segunda oportunidad después de una etapa oscura y renacer dentro de la industria. Así es que a pocas semanas desde que se estrenó "Otro viernes de locos", hay quienes buscan su contenido en Netflix.

Entre las ofertas aparece una película que no hace falta esperar hasta fin de año para verla, como es un clásico para la época de Fiestas. Se trata de Navidad de golpe, una comedia romántica de 1 hora y media que resulta un verdadero encanto. encantadora y optimista.

El rodaje de esta película dirigida por Janeen Damian se llevó a cabo en Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos, y la película fue estrenada en 2022.

Embed - Navidad de golpe | Lindsay Lohan | Tráiler oficial | Netflix De qué trata "Navidad de golpe" La trama de Navidad de golpe gira en torno a Sierra Belmont, interpretada por Lohan, la hija de un magnate hotelero que sufre un accidente de esquí y pierde la memoria, y termina al cuidado del dueño modesto de un resort y su hija.

Ella no cuenta con certeza alguna sobre su futuro profesional, pero su padre tiene intenciones de dejarle su puesto al frente de la empresa. Al mismo tiempo, se encuentra comprometida con Tad (George Young), un influencer más preocupado por su imagen en las redes sociales que por su pareja.