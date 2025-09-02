Las pulseras de la abuela, no las tires, es un tesoro en casa: el modo de aprovecharlas al máximo

Reciclaje creativo . Con pocos pasos podrás darle otra vida a este elemento que tiene como destino un cajón que con el tiempo se llena de polvo.

Este reciclaje no solo es entretenido. También te ayudará a darle vida a la pulsera de la abuela que no querés usar.

Si tenés pulseras semanario, de esas que suelen usar las abuelas y sabés que no se volverán a usar, en lugar de dejarla acumulando polvo en un cajón,podés darle una nueva vida convirtiéndola en un adorno único y muy original para tu casa.

Se trata de una manualidad que convertirá estas pulseras en un lindo portavelas. Lo mejor de todo es que se logra con muy pocos materiales y en cuestión de minutos, siendo una opción para hacer solo o en familia.

Materiales: Pulseras .

. Cinta adhesiva .

. Silicona y pistola encoladora

y Un trozo de cartón - la tapa de una caja viene bien-.

- la tapa de una caja viene bien-. Pintura o temperas.

Paso a paso para hacer este reciclaje en casa Lo primero que hay que hacer es juntar dos pulseras - pueden ser más si son muy finitas- usando cinta adhesiva. Pegá un extremo de cada una y abrí los extremos restantes para colocar otra pulsera debajo, formando un triángulo resistente. Una vez formada la base triangular, pegá todo con silicona caliente. Luego, cortá un pedazo de cartón del mismo tamaño que las pulseras y pegalo sobre la estructura. Sobre otra pulsera, colocá el cartón justo donde se cruzan las dos primeras, asegurando la superficie donde irá la vela. Pintá el cartón del color que más te guste y dejalo secar completamente antes de colocar la vela arriba. Busca un lugar dentro de tu casa para poner este nuevo adorno.

En pocos pasos y con pocos materiales que tenías en casa, lograste un portavelas decorativo y funcional, que es un excelente ejemplo de cómo pequeños objetos pueden transformarse con creatividad. Con esta idea, cada proyecto se convierte en una oportunidad de reutilizar y decorar al mismo tiempo.