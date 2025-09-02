Las pulseras de la abuela, no las tires, es un tesoro en casa: el modo de aprovecharlas al máximo

Si tenés pulseras semanario, de esas que suelen usar las abuelas y sabés que no se volverán a usar, en lugar de dejarla acumulando polvo en un cajón,podés darle una nueva vida convirtiéndola en un adorno único y muy original para tu casa.
Reciclaje creativo. Con pocos pasos podrás darle otra vida a este elemento que tiene como destino un cajón que con el tiempo se llena de polvo.
Se trata de una manualidad que convertirá estas pulseras en un lindo portavelas. Lo mejor de todo es que se logra con muy pocos materiales y en cuestión de minutos, siendo una opción para hacer solo o en familia.
En pocos pasos y con pocos materiales que tenías en casa, lograste un portavelas decorativo y funcional, que es un excelente ejemplo de cómo pequeños objetos pueden transformarse con creatividad. Con esta idea, cada proyecto se convierte en una oportunidad de reutilizar y decorar al mismo tiempo.