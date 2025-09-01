Los paraguas rotos no los tires más, son un tesoro en casa: dos formas útiles de aprovecharlos

Con reciclaje, manualidades y algunos trucos caseros, los paraguas rotos se convierten en elementos útiles dentro del hogar. La tela impermeable y las varillas ofrecen nuevas funciones, como muestran estas ideas de reutilización creativa en esta guía práctica de reciclaje. Reutilizar evita generar basura y ayuda a prolongar la vida de los objetos.
Reciclaje: funda impermeable con tela de paraguas
La tela impermeable del paraguas es resistente y ligera. Con simples costuras puede transformarse en una funda reutilizable para ropa, mochilas o bolsos, protegiéndolos de la lluvia y del polvo.
- Separar la tela del paraguas y limpiarla bien.
- Cortar la forma deseada, dejando margen para costuras.
- Coser bordes y reforzar esquinas con puntadas firmes.
- Incorporar cierre o velcro y ajustar la medida.
Manualidades: organizador colgante con varillas
Las varillas metálicas pueden reutilizarse como base de un organizador colgante. Fijadas a una tabla, funcionan como colgador para llaves, bufandas o bolsas, aprovechando espacios pequeños en el hogar.
Materiales necesarios
- Varillas del paraguas
- Aro central
- Tabla de madera
- Tornillos y ganchos
- Taladro
Paso a paso
- Cortar y limar las varillas para evitar puntas filosas.
- Sujetar el aro a la tabla con tornillos.
- Distribuir las varillas como radios y fijarlas.
- Añadir ganchos y colocar el organizador en la pared.
Trucos de hogar: cuidados al reutilizar
Antes de usarlas, las telas conviene lavarlas con jabón neutro y secarlas al aire. Eso evita hongos y malos olores.
Las varillas deben cubrirse con topes o cinta aisladora para mayor seguridad. Y si el paraguas está totalmente inservible, se recomienda separar plásticos, metales y textiles para un correcto reciclaje en centros especializados.