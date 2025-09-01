1 de septiembre de 2025 - 10:12

Los paraguas rotos no los tires más, son un tesoro en casa: dos formas útiles de aprovecharlos

Reciclaje y manualidades. Dos usos prácticos para paraguas rotos con materiales simples y económicos.

Por Andrés Aguilera

Con reciclaje, manualidades y algunos trucos caseros, los paraguas rotos se convierten en elementos útiles dentro del hogar. La tela impermeable y las varillas ofrecen nuevas funciones, como muestran estas ideas de reutilización creativa en esta guía práctica de reciclaje. Reutilizar evita generar basura y ayuda a prolongar la vida de los objetos.

Reciclaje: funda impermeable con tela de paraguas

La tela impermeable del paraguas es resistente y ligera. Con simples costuras puede transformarse en una funda reutilizable para ropa, mochilas o bolsos, protegiéndolos de la lluvia y del polvo.

Materiales necesarios

  • Paraguas roto (solo la tela)
  • Tijera afilada
  • Hilo y aguja o máquina de coser
  • Cierre o velcro

Paso a paso

  • Separar la tela del paraguas y limpiarla bien.
  • Cortar la forma deseada, dejando margen para costuras.
  • Coser bordes y reforzar esquinas con puntadas firmes.
  • Incorporar cierre o velcro y ajustar la medida.
Manualidades: organizador colgante con varillas

Las varillas metálicas pueden reutilizarse como base de un organizador colgante. Fijadas a una tabla, funcionan como colgador para llaves, bufandas o bolsas, aprovechando espacios pequeños en el hogar.

Materiales necesarios

  • Varillas del paraguas
  • Aro central
  • Tabla de madera
  • Tornillos y ganchos
  • Taladro

Paso a paso

  • Cortar y limar las varillas para evitar puntas filosas.
  • Sujetar el aro a la tabla con tornillos.
  • Distribuir las varillas como radios y fijarlas.
  • Añadir ganchos y colocar el organizador en la pared.
Trucos de hogar: cuidados al reutilizar

Antes de usarlas, las telas conviene lavarlas con jabón neutro y secarlas al aire. Eso evita hongos y malos olores.

Las varillas deben cubrirse con topes o cinta aisladora para mayor seguridad. Y si el paraguas está totalmente inservible, se recomienda separar plásticos, metales y textiles para un correcto reciclaje en centros especializados.

Estas ideas embellecen los espacios y representan una forma práctica de reutilizar lo que sería un desecho.

