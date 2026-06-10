10 de junio de 2026 - 09:00

No tires los controles remotos que ya no funcionan, tenés un tesoro: 6 usos inesperados para el hogar

Los viejos controles remotos pueden convertirse en protagonistas del reciclaje gracias a ideas útiles y originales para el hogar.

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Por Ignacio Alvarado

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Su estructura, botones y piezas internas ofrecen múltiples posibilidades para quienes disfrutan de las manualidades o buscan reducir residuos electrónicos.

1. Práctica para electrónica

Muchos aficionados utilizan los controles viejos para aprender sobre circuitos y componentes electrónicos.

2. Repuestos para proyectos

Los botones, tornillos y carcasas pueden reutilizarse en distintas reparaciones domésticas.

3. Decoración temática

Algunos diseñadores convierten controles antiguos en cuadros o piezas decorativas con estética retro.

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4. Material para manualidades escolares

Las piezas pueden incorporarse a maquetas y trabajos educativos.

5. Organizadores pequeños

Las carcasas vacías permiten almacenar tornillos, pilas o elementos diminutos.

6. Donación para reciclaje electrónico

Cuando ya no tienen utilidad doméstica, pueden entregarse en centros especializados que recuperan materiales reutilizables.

Por qué es importante reciclar electrónicos

Los residuos electrónicos representan uno de los desafíos ambientales más importantes de la actualidad.

Reutilizar componentes o enviarlos a reciclaje especializado ayuda a reducir el impacto ambiental y recuperar materiales valiosos.

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Mucho más que un aparato roto

Los controles remotos pueden parecer objetos inútiles cuando dejan de funcionar. Sin embargo, el reciclaje demuestra que todavía pueden ofrecer soluciones prácticas dentro del hogar o convertirse en materia prima para nuevos proyectos.

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