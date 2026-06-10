No tires los controles remotos que ya no funcionan, tenés un tesoro: 6 usos inesperados para el hogar

Con el paso de los años, es común acumular controles remotos de televisores, equipos de música o aparatos que ya no existen. Aunque muchos terminan olvidados en cajones, estos dispositivos contienen materiales y componentes que todavía pueden aprovecharse mediante el reciclaje.
Su estructura, botones y piezas internas ofrecen múltiples posibilidades para quienes disfrutan de las manualidades o buscan reducir residuos electrónicos.
1. Práctica para electrónica
Muchos aficionados utilizan los controles viejos para aprender sobre circuitos y componentes electrónicos.
2. Repuestos para proyectos
Los botones, tornillos y carcasas pueden reutilizarse en distintas reparaciones domésticas.
3. Decoración temática
Algunos diseñadores convierten controles antiguos en cuadros o piezas decorativas con estética retro.
4. Material para manualidades escolares
Las piezas pueden incorporarse a maquetas y trabajos educativos.
5. Organizadores pequeños
Las carcasas vacías permiten almacenar tornillos, pilas o elementos diminutos.
6. Donación para reciclaje electrónico
Cuando ya no tienen utilidad doméstica, pueden entregarse en centros especializados que recuperan materiales reutilizables.
Por qué es importante reciclar electrónicos
Los residuos electrónicos representan uno de los desafíos ambientales más importantes de la actualidad.
Reutilizar componentes o enviarlos a reciclaje especializado ayuda a reducir el impacto ambiental y recuperar materiales valiosos.
Mucho más que un aparato roto
Los controles remotos pueden parecer objetos inútiles cuando dejan de funcionar. Sin embargo, el reciclaje demuestra que todavía pueden ofrecer soluciones prácticas dentro del hogar o convertirse en materia prima para nuevos proyectos.