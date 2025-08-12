Lindsay Lohan contó su secreto de belleza que la hace ver como adolescente

La actriz protagonista de Otro viernes de locos habló sobre sus rutinas de belleza y bienestar para estar bien por dentro y fuera.

A los casi 40 años, Lindsay Lohan, ha dejado atrás los excesos de su juventud incorporar una rutina de belleza que refleja equilibrio y bienestar. La actriz, que disfruta de los aplausos por su papel protagonista en Otro viernes de locos, la segunda parte de la película del 2003, hoy se presenta como una figura renovada, con una piel luminosa y una energía que irradia desde adentro.

Para lograr verse como una mujer mucho más joven, la también cantante ha puesto el enfoque hacer rituales naturales, nutrición consciente y una estética minimalista que se alinea con las tendencias de moda y belleza.

Lindsay Lohan Lindsay Lohan reveló su secreto para verse más joven. Web Cuál es el secreto de belleza de Lindsay Lohan Uno de los pilares de su rutina diaria es un elixir que ella misma ha revelado como su secreto antiedad. “Para verme más joven todos los días tomo un jugo a base de zanahoria, jengibre, limón, aceite de oliva y manzana”, afirmó Lohan en una entrevista meses atrás.

Esta mezcla, rica en antioxidantes, vitamina C y ácidos grasos esenciales, no solo promueve la regeneración celular, sino que también potencia la luminosidad de la piel desde el interior.

Lindsay Lohan Lindsay Lohan reveló su secreto para verse más joven. Web Además del jugo revitalizante, su rutina incluye prácticas como la meditación matutina, baños de vapor con aceites esenciales y una estricta disciplina de cuidado facial. Se sabe además, que es fiel a los masajes linfáticos y a los productos con ingredientes botánicos, evitando fórmulas agresivas o invasivas.