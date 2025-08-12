12 de agosto de 2025 - 09:32

Lindsay Lohan contó su secreto de belleza que la hace ver como adolescente

La actriz protagonista de Otro viernes de locos habló sobre sus rutinas de belleza y bienestar para estar bien por dentro y fuera.

Lindsay Lohan reveló su secreto para verse más joven.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Para lograr verse como una mujer mucho más joven, la también cantante ha puesto el enfoque hacer rituales naturales, nutrición consciente y una estética minimalista que se alinea con las tendencias de moda y belleza.

Lindsay Lohan
Cuál es el secreto de belleza de Lindsay Lohan

Uno de los pilares de su rutina diaria es un elixir que ella misma ha revelado como su secreto antiedad. Para verme más joven todos los días tomo un jugo a base de zanahoria, jengibre, limón, aceite de oliva y manzana”, afirmó Lohan en una entrevista meses atrás.

Esta mezcla, rica en antioxidantes, vitamina C y ácidos grasos esenciales, no solo promueve la regeneración celular, sino que también potencia la luminosidad de la piel desde el interior.

Lindsay Lohan
Además del jugo revitalizante, su rutina incluye prácticas como la meditación matutina, baños de vapor con aceites esenciales y una estricta disciplina de cuidado facial. Se sabe además, que es fiel a los masajes linfáticos y a los productos con ingredientes botánicos, evitando fórmulas agresivas o invasivas.

Crítica de “Otro viernes de locos”: un nostálgico y forzado regreso

El portal escribiendocine hizo una crítica sobre la película que llegó a los cines el pasado 7 de agosto y afirmó que, la versión original de 2003, que a su vez fue una nueva versión de la película de 1976 protagonizada por Jodie Foster, utilizaba el concepto del intercambio de cuerpos para explorar la empatía y la importancia de la familia. Sin embargo, esta secuela intenta mezclar la nostalgia para los fanáticos con una versión "actualizada" para las nuevas generaciones, y este enfoque le juega en contra.

La historia se siente como una réplica forzada de su predecesora, repitiendo elementos icónicos, como la trama de una boda que debe suspenderse. En lugar de ofrecer algo nuevo, se apoya en el fan service para justificar su existencia, creando una sensación de deja vú que la vuelve poco original.

Embed - Otro Viernes De Locos | Tráiler Oficial | Subtitulado

Aunque el humor inicial de la película resulta refrescante y divertido, logrando crear una comedia simpática en sus primeros actos, la cinta pierde fuerza hacia el final. Cuando intenta profundizar en los temas de la empatía y la unión familiar, la carga emocional se siente superficial y poco auténtica, como si solo estuviera ahí para cumplir con la estructura narrativa.

