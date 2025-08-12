Shakira volvió a cantar "Día de enero" y se la dedicó a Antonio de la Rúa: "Para siempre"

En medio de un clima de expectativa y rumores de romance, Shakira sorprendió a sus fans este lunes durante su concierto en Tijuana, México, con un gesto cargado de simbolismo, amor y nostalgia para su exnovio, el argentino Antonio de la Rúa. Le dedicó, luego de 18 años de ausencia en vivo, el tema "Día de enero".
En el marco de su gira “Las mujeres ya no lloran”, la cantante colombiana incluyó en el repertorio una de sus baladas más íntimas, que no interpretaba en vivo desde hacía 18 años desde el tour "Fijación oral".
La elección no pasó inadvertida: la canción "Día de enero" fue compuesta en 2005 y está inspirada en su entonces pareja, el argentino Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, con quien compartió una relación entre 2000 y 2010.
Antes de entonar los primeros acordes, Shakira dedicó unas palabras que ratificaron la especulación de las últimas semanas: “Esta canción es para esos amigos que están para siempre. No importa qué pase, están ahí”.
El público interpretó el gesto como una señal de que el vínculo entre Shakira y Antonito atraviesa un momento de mucha cercanía.
Shakira junto a Antonio de la Rúa en San Diego. También se mostró con los hijos de su ex, Zulú y Mael de la Rúa, justo al lado de Milan y Sasha.
Shakira y Antonio de la Rúa, más juntos que nunca
De hecho, en los últimos meses se los ha visto compartir en público momentos junto a Zulú y Mael de la Rúa, los hijos de Antonio, lo que alimenta la percepción de que la relación, al menos en el plano personal, está en su mejor momento desde la separación. Incluso, Shakira se mostró en público junto a los hijos de Antonio y los suyos, Milan y Sasha Piqué. ¿Familia ensamblada?
El reencuentro profesional también es un dato clave. Antonio de la Rúa forma parte del equipo de producción de la gira actual de la Loba, lo que implica un regreso a la colaboración laboral que ambos habían interrumpido hace más de una década, tras una relación marcada por el trabajo conjunto y una ruptura que, en su momento, tuvo repercusiones mediáticas y judiciales.
Shakira volverá en diciembre a Argentina para cantar en el estadio de Vélez. ¿Incluirá también "Día de enero"?
Shakira con los hijos de Antonio de la Rúa
Shakira junto a Zulú y Mael, los dos hijos de Antonio de la Rúa, en un show en Los Ángeles este mes