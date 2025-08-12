Shakira volvió a cantar "Día de enero" y se la dedicó a Antonio de la Rúa: "Para siempre"

En medio de rumores de romance, la cantante colombiana sorprendió al interpretar la balada inspirada en el argentino. No la cantaba en vivo hace 18 años.

Shakira volvió a cantar "Día de enero" y se la dedicó a Antonio de la Rúa: "Está para siempre"

En medio de un clima de expectativa y rumores de romance, Shakira sorprendió a sus fans este lunes durante su concierto en Tijuana, México, con un gesto cargado de simbolismo, amor y nostalgia para su exnovio, el argentino Antonio de la Rúa. Le dedicó, luego de 18 años de ausencia en vivo, el tema "Día de enero".

En el marco de su gira “Las mujeres ya no lloran”, la cantante colombiana incluyó en el repertorio una de sus baladas más íntimas, que no interpretaba en vivo desde hacía 18 años desde el tour "Fijación oral".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) La elección no pasó inadvertida: la canción "Día de enero" fue compuesta en 2005 y está inspirada en su entonces pareja, el argentino Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, con quien compartió una relación entre 2000 y 2010.

Antes de entonar los primeros acordes, Shakira dedicó unas palabras que ratificaron la especulación de las últimas semanas: “Esta canción es para esos amigos que están para siempre. No importa qué pase, están ahí”.

El público interpretó el gesto como una señal de que el vínculo entre Shakira y Antonito atraviesa un momento de mucha cercanía.