La foto que confirma la vuelta de Shakira y Antonio de la Rúa: familia ensamblada

Shakira volvió a entrar a su show con los hijos de Antonio de la Rúa y aumentan los rumores

El pasado fin de semana, Shakira estuvo presente en el Petco Park , en San Diego (Estados Unidos), para disfrutar de un partido de béisbol de la LMB entre los Padres y los Red Sox. La aparición de la famosa artista en la pantalla d el estadio desató la euforia de los asistentes, pero luego en las redes sociales la foto dio lugar a más especulaciones.

Es que la Loba estaba acompañada por sus hijos Milan y Sasha , fruto de su vínculo amoroso con el exfutbolista Gerard Piqué , pero también estaban Zulú y Mael, los dos hijos de Antonio de la Rúa, el recordado novio de Shakira entre 2000 y 2010.

El dato que corona a la “ familia ensamblada ” lo aportó otra foto proveniente del mismo estadio, ya que allí se lo ve al mismísimo hijo del expresidente Fernando de la Rúa al lado de Shakira caminando hacia el palco.

Shakira junto a Antonio de la Rúa en un estadio de San Diego. También se mostró con los hijos de su ex, Zulú y Mael de la Rúa, justo al lado de Milan y Sasha.

Si bien aún ninguno de los dos confirma (o desmiente) su segunda oportunidad al amor, lo cierto por ahora es que ambos sanaron las heridas de aquella demanda millonaria que Antonito le hizo a Shakira una vez concretada la separación en 2010.

De hecho, el argentino trabaja en la gira actual de la colombiana ("Las mujeres ya no lloran") y estuvo a cargo de las gestiones para los shows en el Campo de Polo y el estadio de Vélez.

En marzo pasado, Shakira entró de la mano con Zulu, la hija de Antonio, al Campo de Polo. Y hace pocos días, en un recital brindado en el Sofi Stadium de Los Ángeles, repitió lo mismo tanto con la adolescente Zulú como con Mael, el varón más pequeño de su ex.

Shakira con los hijos de Antonio de la Rúa Shakira, de la mano de los hijos de Antonio de la Rúa en el Sofi Stadium de Los Ángeles

Los chicos nacieron en 2013 y 2016, respectivamente, fruto de la relación entre Antonito y la modelo colombiana Daniela Ramos. Ambos se separaron en 2018.

El renovado vínculo potencia los rumores de que el corazón de Shakira está ocupado de nuevo por quien conoció un día de enero.

Mientras siguen los rumores de un retorno al vínculo amoroso, la cantante colombiana Shakira le dio un lugar privilegiado en su show de Buenos Aires a Zulu de la Rúa, la hija mayor de Antonio de la Rúa, su expareja.

Zulu, quien hoy tiene 12 años, entró de la mano de…



Zulu, quien hoy tiene 12 años, entró de la mano de… pic.twitter.com/51q2j5kJIa — LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 9, 2025