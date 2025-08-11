La foto que confirma la vuelta de Shakira y Antonio de la Rúa: familia ensamblada

La cantante colombiana Shakira volvió a mostrarse en público con su expareja, el argentino Antonio de la Rúa. Hasta lo hizo acompañada por los dos hijos de quien le inspiró temas como “Suerte” y “Día de enero”, algo que ya había realizado la semana pasada durante un show en Los Ángeles.
Shakira se muestra de nuevo con los hijos de Antonio de la Rúa y crecen los rumores de romance
El pasado fin de semana, Shakira estuvo presente en el Petco Park, en San Diego (Estados Unidos), para disfrutar de un partido de béisbol de la LMB entre los Padres y los Red Sox. La aparición de la famosa artista en la pantalla del estadio desató la euforia de los asistentes, pero luego en las redes sociales la foto dio lugar a más especulaciones.
Es que la Loba estaba acompañada por sus hijos Milan y Sasha, fruto de su vínculo amoroso con el exfutbolista Gerard Piqué, pero también estaban Zulú y Mael, los dos hijos de Antonio de la Rúa, el recordado novio de Shakira entre 2000 y 2010.
Shakira junto a Antonio de la Rúa en San Diego. También se mostró con los hijos de su ex, Zulú y Mael de la Rúa, justo al lado de Milan y Sasha.
El dato que corona a la “familia ensamblada” lo aportó otra foto proveniente del mismo estadio, ya que allí se lo ve al mismísimo hijo del expresidente Fernando de la Rúa al lado de Shakira caminando hacia el palco.
Si bien aún ninguno de los dos confirma (o desmiente) su segunda oportunidad al amor, lo cierto por ahora es que ambos sanaron las heridas de aquella demanda millonaria que Antonito le hizo a Shakira una vez concretada la separación en 2010.
De hecho, el argentino trabaja en la gira actual de la colombiana ("Las mujeres ya no lloran") y estuvo a cargo de las gestiones para los shows en el Campo de Polo y el estadio de Vélez.
En marzo pasado, Shakira entró de la mano con Zulu, la hija de Antonio, al Campo de Polo. Y hace pocos días, en un recital brindado en el Sofi Stadium de Los Ángeles, repitió lo mismo tanto con la adolescente Zulú como con Mael, el varón más pequeño de su ex.
Shakira con los hijos de Antonio de la Rúa
Los chicos nacieron en 2013 y 2016, respectivamente, fruto de la relación entre Antonito y la modelo colombiana Daniela Ramos. Ambos se separaron en 2018.
El renovado vínculo potencia los rumores de que el corazón de Shakira está ocupado de nuevo por quien conoció un día de enero.
Shakira y Antonio de la Rúa: ¿volvió el amor en 2025?