11 de agosto de 2025

La foto que confirma la vuelta de Shakira y Antonio de la Rúa: familia ensamblada

La cantante colombiana le dio una nueva oportunidad a quien fuera su novio hasta 2010. De hecho es muy cercana a los hijos del argentino y salen todos juntos.

¿Familia ensamblada? Shakira se mostró junto a Zulú y Mael de la Rúa, los hijos de su ex Antonio de la Rúa. Al lado están Milan y Sasha, sus hijos con Piqué.

¿Familia ensamblada? Shakira se mostró junto a Zulú y Mael de la Rúa, los hijos de su ex Antonio de la Rúa. Al lado están Milan y Sasha, sus hijos con Piqué.

Shakira junto a Antonio de la Rúa en San Diego. También se mostró con los hijos de su ex, Zulú y Mael de la Rúa, justo al lado de Milan y Sasha.

Shakira junto a Antonio de la Rúa en San Diego. También se mostró con los hijos de su ex, Zulú y Mael de la Rúa, justo al lado de Milan y Sasha. 

Shakira se muestra de nuevo con los hijos de Antonio de la Rúa y crecen los rumores de romance

El pasado fin de semana, Shakira estuvo presente en el Petco Park, en San Diego (Estados Unidos), para disfrutar de un partido de béisbol de la LMB entre los Padres y los Red Sox. La aparición de la famosa artista en la pantalla del estadio desató la euforia de los asistentes, pero luego en las redes sociales la foto dio lugar a más especulaciones.

Es que la Loba estaba acompañada por sus hijos Milan y Sasha, fruto de su vínculo amoroso con el exfutbolista Gerard Piqué, pero también estaban Zulú y Mael, los dos hijos de Antonio de la Rúa, el recordado novio de Shakira entre 2000 y 2010.

Shakira junto a Antonio de la Rúa en San Diego. También se mostró con los hijos de su ex, Zulú y Mael de la Rúa, justo al lado de Milan y Sasha.
Shakira junto a Antonio de la Rúa en un estadio de San Diego. También se mostró con los hijos de su ex, Zulú y Mael de la Rúa, justo al lado de Milan y Sasha.

Shakira junto a Antonio de la Rúa en un estadio de San Diego. También se mostró con los hijos de su ex, Zulú y Mael de la Rúa, justo al lado de Milan y Sasha.

El dato que corona a la “familia ensamblada” lo aportó otra foto proveniente del mismo estadio, ya que allí se lo ve al mismísimo hijo del expresidente Fernando de la Rúa al lado de Shakira caminando hacia el palco.

De hecho, el argentino trabaja en la gira actual de la colombiana ("Las mujeres ya no lloran") y estuvo a cargo de las gestiones para los shows en el Campo de Polo y el estadio de Vélez.

En marzo pasado, Shakira entró de la mano con Zulu, la hija de Antonio, al Campo de Polo. Y hace pocos días, en un recital brindado en el Sofi Stadium de Los Ángeles, repitió lo mismo tanto con la adolescente Zulú como con Mael, el varón más pequeño de su ex.

Shakira con los hijos de Antonio de la Rúa
Shakira, de la mano de los hijos de Antonio de la Rúa en el Sofi Stadium de Los Ángeles

Shakira, de la mano de los hijos de Antonio de la Rúa en el Sofi Stadium de Los Ángeles

Los chicos nacieron en 2013 y 2016, respectivamente, fruto de la relación entre Antonito y la modelo colombiana Daniela Ramos. Ambos se separaron en 2018.

El renovado vínculo potencia los rumores de que el corazón de Shakira está ocupado de nuevo por quien conoció un día de enero.

Los dos encuentros íntimos de Shakira y Antonio de la Rúa: el gesto con sus hijos que la "volvió loca"
Shakira y Antonio de la Rúa: ¿volvió el amor en 2025?

Shakira y Antonio de la Rúa: ¿volvió el amor en 2025?

