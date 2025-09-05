En 3 capítulos: actor de "La casa de papel" protagoniza una serie en Netflix con violentas desapariciones

Una miniserie española, protagonizada por un actor de La Casa de Papel , lidera lo más visto de Netflix . Es un thriller de tres episodios sobre la desaparición de dos jóvenes y una abuela que hará todo por, al menos, encontrar el cuerpo de su nieta.

El inquietante y oscuro documental de Netflix sobre acoso escolar y un final impactante

En 4 capítulos, la tremenda serie brasileña sobre tráfico sexual que engancha rápido en Netflix

“Dos tumbas” fue creada por Agustín Martínez , miembro del colectivo de escritores Carmen Mola -además lo incluyen Jorge Díaz y Antonio Mercero-.

La serie cuenta con la actuación de Álvaro Morte, famoso por su rol del “Profesor” en "La Casa de Papel" , quien tendrá un papel clave en la producción que combina suspenso y drama en un relato cargado de tensión.

Con una trama intensa de venganza y justicia, y un elenco encabezado por Kiti Mánver, Morte y Hovik Keuchkerian, la serie cautivó a espectadores de todo el mundo.

La historia se desarrolla dos años después de la desaparición de dos adolescentes en un tranquilo pueblo costero, en Andaluz de Frigiliana. Ante la falta de avances, las autoridades archivan el caso, pero Isabel, l a abuela de una de las chicas, decide investigar por su cuenta qué sucedió con su nieta Verónica y su amiga Marta.

La mujer, interpretada por Kiti, vuelve a aquella noche cuando perdieron el rastro de las adolescentes. Isabel empieza a reconstruir los sucesos y atar cabos sueltos. Al principio su objetivo tiene que ver con encontrar al culpable, pero rápidamente se convertirá en una trama de armas tomar. Sin embargo, no estará sola a ella se unirá Antonio (Keuchkerian), un padre que también busca respuestas.

Su búsqueda de justicia la lleva a descubrir secretos ocultos, adentrándose en un camino peligroso que pondrá a prueba su determinación y coraje.

¿Quién es Rafael?

Álvaro Morte interpreta a Rafael Salazar en la miniserie de Netflix. Álvaro Morte interpreta a Rafael Salazar en la miniserie de Netflix. gentileza

Álvaro Morte interpreta a Rafael Salazar, el padre de la otra adolescente desaparecida, Marta. Con una imagen oscura, el hombre que maneja negocios turbios parece tener las respuestas que Isabel está buscando.