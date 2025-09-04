En el top de Netflix: la película sobre jubilados, con un elenco consagrado, que resuelven crímenes

Dura dos horas y es la película más vista en Netflix Argentina . Se trata de un thriller cómico que sigue a un grupo de jubilados que decide investigar crímenes locales antiguos mientras disfrutan de sus reuniones semanales. Sin embargo, un asesinato reciente los convierte en detectives.

Dirigida por Chris Columbus, el realizador de Harry Potter y la piedra filosofal, “El club del crimen de los jueves” está basada en la exitosa novela de Richard Osman y cuenta con un elenco estelar que incluye a Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.

La historia si gue a cuatro residentes de la comunidad de retiro Cooper’s Chase : Elizabeth (Helen Mirren), una exespía; Joyce (Celia Imrie), una enfermera jubilada; Ron (Pierce Brosnan), un exlíder sindical; e Ibrahim (Ben Kingsley), un psiquiatra.

Cada jueves, se reúnen para investigar casos de asesinatos sin resolver, hasta que un asesinato real ocurre en su propia puerta. Esto los sumerge en una serie de crímenes conectados que deben resolver con su ingenio y experiencia

La historia, que mezcla comedia, misterio y drama, toma impulso cuando un promotor inmobiliario es encontrado muerto en el vecindario, convirtiendo el pasatiempo de los protagonistas en una investigación real y peligrosa.

¿Habrá segunda película?

“El club del crimen de los jueves” (The Thursday Murder Club) es la novela debut del presentador británico Richard Osman, publicada el 3 de septiembre de 2020 por Viking Press.

La novela, que nació como una forma de reivindicar a las personas de la tercera edad, fue un éxito rotundo. Vendió 45 mil copias en sus primeros tres días y convirtiéndose en la novela debut más vendida en Navidad. La crítica también fue positiva; The Guardian la describió como "el debut criminal para adultos más vendido en la historia".

El éxito del primer libro llevó a Osman a continuar la serie. Las secuelas incluyen El jueves siguiente (The Man Who Died Twice), El misterio de la bala perdida (The Bullet That Missed) y El último en morir (The Last Devil to Die), publicadas una por año hasta 2023. Se espera que este 2025 salga la quinta entrega, quizás para navidad. Por lo que, de continuar los filmes, hay crímenes para rato.