La celebrada película de Juan Minujín sobre la paternidad: cuándo se estrena y dónde verla

Llega a los cines argentinos la nueva película protagonizada por el actor Juan Minujín. En un rol paterno, su personaje explora el vínculo con su hijo adolescente mientras lucha por sobrevivir. La producción dura 80 minutos y ya tiene varios premios de festivales de cine internacionales.

“Adulto”, dirigida y escrita por Mariano González , está protagonizada por su hijo, Alfonso González Lesca, junto a Minujín, Camila Peralta, Valeria Lois y Sofía Gala . La película llegará al cine este jueves 4 de septiembre.

Narra la historia de Antonio, un adolescente de 14 años que vive con su padre Raúl (Minujín) en un tranquilo barrio de Buenos Aires. La vida de ambos cambia de manera drástica cuando Raúl sufre un accidente de moto y desaparece, dejando a Antonio bajo el cuidado de una vecina.

Desde ese momento, el joven debe enfrentar la incertidumbre de crecer de golpe: continuar la escuela, asumir nuevas responsabilidades y cuidar de su padre hospitalizado.

La situación se vuelve aún más difícil cuando la dueña de la casa decide desalojarlo y Antonio debe mudarse con un amigo. En medio de esa crisis personal y económica, una revelación inesperada sobre el accidente de Raúl lo lleva a emprender un camino en busca de respuestas y de su propia salida.

“Adulto” se presenta como un retrato íntimo de la adolescencia marcada por la resiliencia, la pérdida y el paso forzado hacia la madurez.

Una producción premiada

“Adulto” cosechó un recorrido internacional destacado. Obtuvo el “Jury Grand Prix” en el Festival de Cine de Shanghái, convirtiéndose en la primera producción argentina en recibir ese galardón dentro de la competencia oficial. También fue reconocida con una Mención Honorable del Jurado en el Montreal International Film Festival y se llevó los premios a Mejor Película y Mejor Director en el Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano de Trieste.

En Argentina, el film brilló en el 70° Festival de Mar del Plata, donde recibió el Premio a la Mejor Dirección y el Premio Independiente a la Mejor Película Argentina otorgados por la Asociación de Cronistas.